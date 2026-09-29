مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، در دیدار با حسین جنتی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌دستگاهی برای تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب و رفع چالش‌های موجود تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما یاسر رهبردین، در این دیدار که با هدف بررسی موانع و چالش‌های اجرای طرح‌های آب‌رسانی برگزار شد، حسین جنتی ضمن تبریک انتصاب یاسر رهبردین، آمادگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران را برای همکاری و هم‌افزایی جهت پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های تأمین پایدار آب استان اعلام کرد.

یاسر رهبردین نیز با قدردانی از این رویکرد، همراهی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در سطح استان را عاملی کلیدی در شتاب‌بخشی به تحقق اهداف تأمین آب، به‌ویژه تأمین پایدار آب شرب دانست.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، اظهار داشت: بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها و مشکلات حوزه تأمین آب استان را مرتفع سازد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران در ادامه بر ضرورت پیگیری جدی و کارشناسی مسائل تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست‌های مشترک و استمرار پیگیری‌ها برای رفع موانع پیش‌روی طرح‌های حوزه آب شد. در این نشست همچنین اعلام شد که پیرو تفاهم‌نامه منعقدشده میان شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدامات لازم و پیگیری‌های مستمر با هماهنگی استانداری تهران برای پیشبرد موضوعات مشترک در دست اقدام است.