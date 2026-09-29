شهروند خبرنگاران مازندرانی در هفته اول مهرماه از آتش زدن شبانه زباله‌های شهری در ساری، سبز شدن تیر‌های برق در معابر بابل و جاده‌های پرترافیک و وصله پینه زده گلایه کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاونت خبر صدا و سیمای مازندران با ایجاد ظرفیت جدید خبری در بسته شهروند خبرنگار از مشارکت مردم در تولید و انعکاس اخبار بهره می‌گیرد و شهروند خبرنگاران مازندرانی در هفته اول مهر ماه از آتش زدن زباله‌های شهری در ساری تا سبز شدن تیر‌های برق وسط معابر بابل و چند جاده پرترافیک و زباله‌های رها شده در حاشیه آن گلایه کردند.

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