دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت گفت: در پی پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مسئولان حوزه جمعیت با اشاره به چالش‌های موجود در واگذاری زمین، از ارائه راهکاری جایگزین و مکمل برای حمایت از زوج‌های جوان خبر دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه وحید دستجردی در نشست خبری چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت گفت: این رویداد ملی با هدف شناسایی و تقدیر از برترین‌های حوزه جمعیت، از تمامی اقشار جامعه درخواست کرده است تا ضمن مشارکت در این کارزار ملی، اطلاعات و مستندات فعالیت‌های خود را در سامانه اختصاصی این جایزه بارگذاری کنند.

وی افزود: در این فراخوان، با اشاره به تحلیل عملکرد دوره‌های پیشین و ضرورت افزایش مشارکت اصحاب رسانه، از خبرنگاران و فعالان حوزه خبر دعوت شده است تا به‌صورت فردی و مستقل – فارغ از رویکرد‌های سازمانی – برای شرکت در این جایزه مشارکت کنند.

دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت، ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران در جبهه فرهنگ‌سازی برای جوانی جمعیت، حضور تک‌به‌تک آنها را برای انتقال پیام اهمیت این موضوع به جامعه، حیاتی ارزیابی کرد.

دستجردی با بیان اینکه یکی از محور‌های اصلی مورد تاکید در این دوره، نگاه چندبعدی به مقوله فرزندآوری است، اظهار کرد: شاخص‌های ارزیابی تنها محدود به تعداد فرزندان (بُعد کمی) نخواهد بود؛ بلکه تربیت اصولی، پرورش مهارت‌ها و آموزش فرزندانی شایسته که قرار است آینده کشور را اداره کنند (بُعد کیفی)، به عنوان ملاک‌های مهم در امتیازدهی لحاظ شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر اصحاب رسانه، از تمامی بخش‌های جامعه اعم از خانواده‌های دغدغه‌مند، نخبگان، سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد)، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی نیز دعوت می‌کنیم تا با ارائه تجربیات و فعالیت‌های خود، در مسیر پررنگ‌تر کردن نقش مردم در مدیریت کلان جمعیت کشور گام بردارند.

دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت‌نام در چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت، به وب‌سایت رسمی این رویداد به نشانی smj.iripo.ir مراجعه کرده و اطلاعات خود را بارگذاری کنند.

مشوق‌های فرزندآوری با اجرای طرح مسکن استیجاری ارزان‌قیمت

دستجردی افزود: در طرح جدیدی که هم‌اکنون در شورای عالی اندیشه‌ورزی و کارگروه جمعیت در حال تدوین نهایی است، تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک بخش دولتی و خصوصی برای ساخت واحد‌های کوچک‌مقیاس و ارزان‌قیمت شده است. بر اساس این پیشنهاد، واحد‌های مسکونی مناسب با نیاز زوج‌های جوان، به صورت استیجاری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های کلیدی این پیشنهاد، پیوند مستقیم مدت زمان سکونت با موضوع فرزندآوری است. طبق طرح اولیه، زوج‌های جوان می‌توانند به مدت ۳ سال از این واحد‌های مسکونی استفاده کنند. در صورت تولد فرزند در این بازه زمانی، مدت زمان سکونت تا ۶ سال (دو برابر) قابل تمدید خواهد بود که این اقدام به عنوان مشوقی برای فرزندآوری (فرزند اول، دوم و بعد از آن) طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری زمین به عنوان یک تکلیف قانونی همواره در دستور کار بوده است، اما به دلیل روند طولانی و برخی چالش‌های اجرایی ممکن است نارضایتی ایجاد کند، تصریح کرد: حمایت‌های حوزه مسکن باید فراتر از موارد فعلی باشد و زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند یا در مراحل نخست فرزندآوری هستند نیز تحت پوشش قرار دهد تا از تداوم تک‌فرزندی در جامعه جلوگیری شود.

دستجردی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر مراحل برنامه‌ریزی و کارشناسی را در کارگروه جمعیت طی می‌کند، گفت: اجرای موفق آن نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، همراهی بخش خصوصی و تامین ملاحظات اقتصادی است. جزئیات نهایی و نحوه بهره‌مندی از این مسکن‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گره‌گشایی از مشکل پرداخت حقوق مادران در تامین اجتماعی؛ افزایش تدریجی مبالغ در دستور کار

دستجردی تصریح کرد: در پی پیگیری‌های صورت گرفته میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، تفاهماتی جهت بهبود وضعیت پرداخت‌های مرتبط با حقوق مادران و رفع چالش‌های مالی در این حوزه شکل گرفته است.

دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت گفت: پیش از این به دلیل عدم تخصیص دقیق اعتبارات، بخشی از مادران مشمول (حدود ۶۱ هزار نفر در آخرین آمار ثبت شده) از برخی مزایا برخوردار شده بودند. اما با مداخله و مکاتبه معاونت بودجه، قرار است این هزینه‌ها از طریق اصلاحات بودجه‌ای و در قالب کسری‌های سازمان تامین اجتماعی تامین شده و به‌مرور به مبالغ پرداختی و حقوق مادران مشمول اضافه شود.

این مقام مسئول تاکید کرد که برخلاف تصور عمومی، نیاز به قانون جدید نیست؛ چرا که قوانین موجود در خصوص حفظ پست‌های مادران صراحت کامل دارد و سازمان امور اداری و استخدامی نیز با ارائه تذکرات لازم به دستگاه‌ها، پیگیر اجرای دقیق این قوانین است.

در این مراسم همچنین از تندیس اهدایی به برگزیدگان و پوستر جایزه هم رونمایی شد.

گفتنی است؛ چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، ۲۴ آبان ماه برگزار می‌شود و مهلت ثبت نام در این رویداد تا ۲۰ مهرماه تمدید شده است.