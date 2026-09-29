به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعات تهران بزرگ اعلام کرد: این باند با استفاده از روش‌های مختلف، اتباع غیرمجاز را در مناطق مرزی شناسایی و پس از انتقال آنها به سمت پایتخت، در نقاط مشخصی از مبادی ورودی تهران مستقر می‌کرد.

اعضای باند با سازماندهی فعالیت‌های خود در قالب گروه‌های کوچک، اتباع غیرمجاز را پس از ورود به تهران در نقاطی امن، به‌ویژه در محدوده اتوبان آزادگان، به‌صورت موقت مخفی کرده و سپس برای انتقال به مقاصد دیگر جابه‌جا می‌کردند.

در ادامه، مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات تهران بزرگ با رصد دقیق و هوشمندانه فعالیت‌های سردسته این باند در محدوده خلازیل، سرنخ‌های لازم برای شناسایی اعضای گروه را به دست آوردند.

با تکمیل تحقیقات، مأموران در یک عملیات هماهنگ و ضربتی در سه نقطه مختلف وارد عمل شده و موفق شدند تمامی اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعات تهران بزرگ اعلام کرد: در جریان این عملیات، سه دستگاه خودرو که برای جابه‌جایی و انتقال اتباع غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و توقیف شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: بر اساس مقررات قانونی، تمامی وسایل نقلیه و خودرو‌هایی که در ارتکاب این جرم مورد استفاده قرار گیرند، مطابق قانون توقیف و ضبط خواهند شد.