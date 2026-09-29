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رئیس قرارگاه رفع ناترازی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهها گفت: بیش از ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل در مخازن نیروگاهها ذخیره شده که این میزان جدا از ذخایر مازوت یا نفتکوره است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و رئیس قرارگاه رفع ناترازی مجلس، در دومین همایش کاربران توربینهای گازی با تمرکز بر واحدهای گازی و سیکل ترکیبی، با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از صنعت برق افزود: تصویب قانون مرتبط با شرکتهای دانشبنیان به دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مربوط است.
وی گفت: وزارت نیرو در یک سال گذشته درگیر دو جنگ بوده و حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان آسیب دیده است.
رئیس قرارگاه رفع ناترازی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۳۰ میلیارد تومان بودجه مازاد برای حمایت از تولید در صنعت برق تصویب کرده است.
سنگدوینی با اشاره به وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهها گفت: هم اکنون بیش از ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل در مخازن نیروگاهها ذخیره شده است که این میزان جدا از مقادیر ذخیره شده مازوت یا همان نفتکوره است.
وی درباره آثار حملات به تأسیسات گازی پارس جنوبی نیز افزود: در ادامه جنگ تحمیلی سوم، ۳۳۰ میلیون مترمکعب گاز پارس جنوبی بر اثر هدف قرار گرفتن چهار فاز از مدار خارج شد که در هفته نخست ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز به مدار بازگشت و اکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب دوم نیز به مدار برگشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به قیمت نفتگاز در آمریکا گفت: قیمت نفتگاز در آمریکا به ۷ دلار در هر گالن رسیده است و به گفته وی، «آنها مستأصل شدهاند».