

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در بازه زمانی مهر ۱۴۰۴ تا مهر۱۴۰۵، تعداد ۹۵۷ گواهی تأییدیه ایمنی آسانسور در استان صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۳۲ تاییدیه بوده است که افزایش ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بذری با تأکید بر اهمیت ایمنی آسانسور‌ها افزود: آسانسور یکی از تجهیزات مورد استفاده روزمره شهروندان است و اطمینان از ایمنی عملکرد آن، به صورت مستقیم با سلامت و جان مردم ارتباط دارد، از این رو نظارت بر رعایت الزامات استانداردی و انجام بازرسی‌های فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: افزایش تعداد گواهی‌های صادرشده نشان‌دهنده استمرار فرآیند‌های بازرسی و نظارت و همچنین توجه بیشتر مالکان، مدیران ساختمان‌ها و بهره‌برداران به الزامات ایمنی آسانسورهاست.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از شهروندان خواست در هنگام استفاده از آسانسور به رعایت نکات ایمنی توجه داشته باشند و مدیران ساختمان‌ها نیز نسبت به انجام به‌موقع بازرسی‌های دوره‌ای و رفع نواقص احتمالی اقدام کنند.