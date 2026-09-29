به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار محبی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان نشست خبری با رسانه ها با اشاره به نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا بیان کرد: این یک جریان سازی رسانه ای و پروپاگاندای تبلیغاتی نیست ما میدانیم شما هم میدانید جریان سازی رسانه ای با تولیدات کوتاه و نوآورانه انجام می شود و اگر منظور کار بازتاب تبلیغی و رسانه ای باشد باید کوتاه و برنده باشد مثل تویت هایی که میزندد اما این یک نامه واقعی دلسوزانه و یک متن تفصیلی و گفتگوی منطقی با مردم آمریکاست.



سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه دولت امریکا با ۲۰۰ شبکه تلویزیونی ماهواره ای و صد شبکه رادیویی هرساعت دارد حرفش را با مردم ایران میزند ولی ما رسانه رایجی در امریکا نداریم تاکید کرد: مردم آمریکا با منطق ما آشنایی ندارند؛ شاید اگر ما گفتگو کنیم شرایط بهتری پدید آید لذا خواستیم لا اقل یکبار حرفمان را به مردم امریکا بزنیم.



سردار محبی ادامه داد: از رسانه ها انتظار داریم این نامه را به دست مردم آمریکا برسانند. از مردم آمریکا می خواهیم این نامه را لااقل یکبار با دقت بخوانند اگر پاسخی دارند یا توضیحی می خواهند با نشانی‌های اعلام شده با ما تماس بگیرند.



معاون روابط عمومی سپاه با بیان اینکه آمریکا از لحاظ ژئوپلیتیک موقیعیت عالی از جهت امنیت دفاعی دارد افزود: دور تا دور آمریکا را اقیانوسها احاطه کرده و این خودش یک دفاع طبیعی را شکل می دهد و دو همسایه زمینی و دو همسایه دریایی آمریکا هم از لحاظ نظامی در حدی نیستند که تهدید آمریکا محسوب شوند، تا بخواهید هزینه زیادی برای دفاع داشته باشید وجود ۸۰۰ پایگاه نظامی در دنیا و هزینه سالانه ۱۱۰۰ میلیارد دلاری برای ارتش آمریکا چه توجیهی جز پرکردن جیب شرکتهای تسلیحاتی دارد؟



سخنگوی س‍پاه با مقایسه بودجه سالانه نیروهای مسلح کشورها در برابر آمریکا تصریح کرد: بودجه سالانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یک در صد بودجه دفاعی ارتش آمریکاست، بودجه دفاعی افغانستان از این هم کمتر است و بودجه دفاعی یمن از هر دوی ما کمتر است. با این وجود ایران در این جنگ پیروز شد و ارتش آمریکا هم از ما شکست خورد، هم قبل از آن با به جاگذاشتن ۸۵ میلیارد دلار سلاح از افغانستان گریخت و هم در جنگ با یمن رسما عذر خواهی کرد و عقب نشست.



سردار محبی با تاکید بر اینکه مردم آمریکا باید دلیل این ناکارآمدی با وجود این هزینه های نجومی را بدانند تصریح کرد: مردم آمریکا باید بدانند چرا با این هزینه های سنگین که از جیب آنها پرداخت می شود چرا ارتش اینقدر ناتوان شده است؟ چه کسی و چه چیزی یک ارتش توانمند را به این ضعف کشانده است؟ ما در این نامه به این سوالها پاسخ دادیم.



سخنگوی سپاه افزود: ما می گوییم شما بهترین و بیشترین آب و حاصلخیز ترین خاک را در اختیار دارید، از ذخایر عظیم انرژی ومعادن فراوان مواد برخوردارید، با دادن حقوق های کلان دانشمندان و نخبگان زیادی را هم از سراسر دنیا در آمریکا جمع کرده اید. با این منابع عظیم و سرشار انسانی و مادی می توانید بدون تجاوز به کشورهای دیگر مرفه ترین کشور باشید؛ پس چرا ۳۹ میلیون نفر زیر خط فقر و میلیونها بی خانمان دارید؟ چرا نظام بهداشتی جامعی ندارید؟ چرا امنیت درستی در شهرهایتان ندارید؟



سردار محبی در ادامه نشست خبری با خبرنگاران خارجی درباره نامه سپاه به مردم آمریکا اظهار کرد: سودجویی برای حاکمان آمریکا و شرکای صهیونیستی آنان اولویت دارد. مردم آمریکا باید نگاه کنند که ثروت رئیس‌جمهور این کشور از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش، در کمتر از دو سال، چقدر افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که مردم آمریکا اولویت حاکمانشان نیستند.



سردار محبی ادامه داد‌: با اینهمه منابع و فرصتها آیا این ضعفها از جایی جز ضعف مدیریت نشات می گیرد؟ نظام مدیریت و حاکمیت شما منابع شما را هدر می دهد. منافع شرکتهای سلاح سازی و شرکای تجاری صهیونیست خودش را بر منافع مردم آمریکا ترجیح میدهند. بجای به بهره وری رساندن منابع عظیمی که دارید ترجیح می دهید کشوری منفور باشید که همه جا پرچم شما را آتش میزنند. رئیس جمهور شما جرات ندارد به خیلی از کشورهای دنیا سفر کند و در جمع مردم حضور یابد. هر جایی هم می رود علیه او تظاهرات می شود چون دنیا به کشتارهای او اعتراض دارد.



معاون روابط عمومی سپاه با اشاره به چرایی حمله‌ور شدن ارتش آمریکا مرتبا در طول 70 سال بیان کرد: این تجاوزها چه دستاوردی برای شما داشته جز اینکه روز به روز کشورتان بدهکار تر شده و روز به روز بد نام تر شده و روز به روز جهان برای شما نا امن تر شده است.



سردار محبی گفت: هنوز در آمریکا نظام بهداشت و درمان مشخص و جامعی وجود ندارد. از یکی از ساکنان این کشور شنیدم که اگر فردی در خیابان تصادف کند، ممکن است پول پرداخت هزینه آمبولانس برای انتقال به بیمارستان را نداشته باشد. وجود چنین وضعیتی در کشوری ثروتمند نشان می‌دهد که حاکمان آن به فکر مردم خود نیستند و سودجویی را در اولویت قرار داده‌اند.



سخنگوی سپاه ادامه داد: سلاح‌هایی که در آمریکا ساخته و به کشورهای مختلف صادر می‌شوند، به سود چه کسانی هستند و درآمد حاصل از آنها به جیب چه کسانی می‌رود؟ این موضوع جای فکر دارد.



سردار محبی افزود: چرا حاکمان آمریکا از کشتارهای فجیع اسرائیل حمایت می کنند؟ چرا سالانه میلیارد ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی باید به اسرائیل داده شود و صرف کودک کشی شود؟ ظرف دوسال 73900 فلسطینی از جمله بیش از 21 هزار کودک با سلاحهای اهدایی مجانی آمریکا بیگناه کشته شدند. مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها، مساجد و حتی کلیساها وحشیانه بمباران و با خاک یکسان شدند. بجای اینکه اینطور هزینه کنید ومنفور تر شوید نمی توانستید راهی را بروید که بجای نفرت همه مردم عاشق آمریکا شوند و با میل و رغبت به آمریکا کمک کنند؟



وی افزود: جوانان آمریکا باید بپرسند چرا اولویت سردمداران کشورشان مردم آمریکا نیستند. مگر رئیس‌جمهور آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود شعار «اول آمریکا» را مطرح نکرد؟ پس چرا امروز مردم آمریکا در اولویت نیستند و اسرائیل در اولویت قرار گرفته است؟ ما در نامه به این پرسش‌ها پرداخته‌ایم.



سخنگوی سپاه همچنین با اشاره به حجم بمباران و تخریب غزه گفت: آیا مردم آمریکا از میزان بمب‌هایی که بر این سرزمین کوچک فرود آمده و از گستردگی تخریب آن اطلاع دارند؟ آیا خواست مردم آمریکا چنین وضعیتی است؟ آیا می‌دانند ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل، که از حمایت آمریکا برخوردار است، هزاران مدرسه، بیمارستان، دانشگاه، پژوهشگاه، مسجد و حتی کلیسا را بمباران و با خاک یکسان کرده‌اند؟



وی ادامه داد: ممکن است بخشی از مردم آمریکا از این مسائل خبر نداشته باشند. چه کسی باید آنان را آگاه کند؟ شما اهالی رسانه رسالت پیام‌رسانی دارید.



سخنگوی سپاه گفت: حکمرانان آمریکا چطور می توانند با ده درصد و حتی پنج درصد پولهای هنگفتی که خرج جنایات رژیم صهیونی و آدمکشی ارتش آمریکا در سایر کشورها می کنند کاری کنند که پرچم آمریکا بالای دست همه ملتها برود و به آن افتخار کنند ؟ چرا ایرانی ها مرگ بر آمریکا می گویند ؟ آیا منظور آنها دشمنی با ملت آمریکاست؟ چرا در اکثر کشورهای دنیا مردم پرچم شما را زیر پا می اندازند و آتش می زنند و دنیا هر روز برای آمریکایی ها نا امن تر می شوند. ارتش آمریکا جنایت می کارد و نفرت درو می کند.



سخنگوی سپاه ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چگونه تاسیس شده؟ آیا واقعا سپاه تروریست است؟ چرا میگوییم با روندهای موجود در حکمرانی آمریکا ایالات متحده با سرعت رو به زوال است؟ مردم آمریکا چطور می توانند این روند را متوقف و کشورشان را نجات دهند؟



سردار محبی با بیان اینکه در این نامه میخواهیم به این سوالها پاسخ دهیم تاکید کرد: مشکل اینجاست که حکمرانان آمریکا در همه زمینه ها بشدت به مردم خود دروغ می گویند، اگر مردم آمریکا یکبار هم که شده حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری خواهند گرفت.





وی افزود: از مردم آمریکا می‌خواهم از حاکمان خود بپرسند چرا سپاه را تروریست می‌دانند و به کشورهای دیگر فشار می‌آورند تا سپاه را تروریستی اعلام کنند. آیا واقعاً سپاه تروریست است؟



سردار محبی گفت: در این نامه توضیح داده‌ایم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چگونه نهادی است، چگونه تأسیس شده، چه جایگاهی در میان مردم دارد و چه خدماتی در حوزه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، بهداشت و درمان به مردم ایران و منطقه ارائه کرده است. مردم آمریکا تاریخچه و خدمات سپاه را مطالعه کنند و از هیئت حاکمه خود بپرسند بر چه اساسی آن را تروریستی اعلام می‌کند.



سخنگوی سپاه ادامه داد: در نامه، دلیل این اقدام را نیز نوشته‌ایم: آنان سپاه را مانع غارتگری، تجاوز و کشتار مردم می‌دانند.

در نامه دلایل افول آمریکا و راهکارهای جلوگیری از آن را نوشته‌ایم

وی اظهار کرد: آیا مردم آمریکا نمی‌خواهند بدانند چرا کشورشان رو به زوال است؟ ما در نامه دلایل این روند و راهکارهایی را که مردم آمریکا می‌توانند برای جلوگیری از آن دنبال کنند، مطرح کرده‌ایم.



سردار محبی خطاب به خبرنگاران خارجی گفت: امروز متن نامه را به شما تقدیم می‌کنیم. آن را به دست مردم آمریکا برسانید تا بخوانند چرا کشورشان رو به زوال است و چگونه می‌توانند آن را نجات دهند. این نامه را خیرخواهانه، دلسوزانه و بر پایه وجدان بشری نوشته‌ایم.



حاکمان آمریکا بارها با ادعاهای نادرست جنگ به راه انداخته‌اند

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشکل اصلی آمریکا این است که هیئت حاکمه آن دروغ‌های بسیاری به مردم خود گفته و اساس حکمرانی‌اش بر دروغ استوار شده است. به عراق با ادعای وجود سلاح‌های غیرمتعارف حمله کردند، اما پس از جست‌وجو در این کشور اعلام شد چنین سلاحی وجود ندارد.



سردار محبی ادامه داد: در آن جنگ یک میلیون نفر کشته شدند، زیرساخت‌های عراق نابود شد و مردم این کشور به سختی افتادند؛ آثار آن حمله همچنان بر اقتصاد عراق سنگینی می‌کند. آمریکا همچنین با استناد به حملات برج‌های دوقلو به افغانستان حمله کرد؛ شمار زیادی کشته شدند و زیرساخت‌های این کشور آسیب دید.

چرا آمریکا از برجام خارج شد؟

سخنگوی سپاه، ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را «دروغ بزرگ قرن» خواند و گفت: حدود ۲۵ سال پیش رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد ایران تنها چند هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد. از مردم آمریکا می‌پرسم آیا آن چند هفته در این ۲۵ سال سپری نشده است؟



وی ادامه داد: اگر ایران واقعاً در پی سلاح هسته‌ای بود و آمریکا می‌خواست مانع آن شود، چرا رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شد؟ مگر این توافق با امضای شش کشور، از جمله خود آمریکا، تعهداتی برای ایران و سازوکاری برای بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نکرده بود؟ برجام، به تعبیر خود آنان، مسیری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود. پس چرا آن را کنار گذاشتند؟



مسئله آمریکا سلاح هسته‌ای نیست

سردار محبی افزود: مرجع تقلید شیعه‌ای که ساخت و تولید سلاح هسته‌ای را حرام شرعی اعلام کرده بود، به شهادت رساندند. اگر مسئله آنان جلوگیری از تولید چنین سلاحی بود، چرا کسی را که فتوای منع آن را صادر کرده بود، هدف قرار دادند؟



سخنگوی سپاه تصریح کرد: مسئله آنان سلاح هسته‌ای نیست؛ مسئله، غارت ثروت ملت ایران، تجزیه کشور و بازگرداندن ایران به وضعیتی وابسته به خودشان است. آنان می‌دانند ایران در پی سلاح هسته‌ای نبوده است. رهبر ایران تولید آن را حرام و ممنوع اعلام کرده بود و ایران نیز به‌عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تعهداتی در این زمینه دارد.



وی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: با وجود این، موضوع سلاح هسته‌ای را پیوسته برجسته می‌کنند؛ زیرا مسئله اصلی‌شان نابودی ایران و تصاحب ثروت‌های ملی و زیرزمینی آن است. این نشان می‌دهد که ادعای آنان درباره ایران حقیقت ندارد.

اگر توان هسته‌ای ایران نابود شده، آمریکا اکنون دنبال چیست؟

سردار محبی درباره نامه سپاه به مردم آمریکا، به اظهارات رئیس‌جمهور این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: وقتی برخی می‌گفتند ممکن است بخشی از توان هسته‌ای ایران باقی مانده باشد، او عصبانی می‌شد، به آنان توهین می‌کرد و می‌گفت این توان کاملاً نابود شده است. اگر چنین است، آمریکا اکنون دنبال چیست؟



وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا در تیرماه اعلام کرد توان هسته‌ای ایران را نابود کرده و دیگر جای نگرانی نیست. اکنون چرا دوباره مدعی است ایران چنین توانی دارد؟ ادعای آن روز دروغ بود یا ادعای امروز، یا هر دو؟ مردم آمریکا باید از این تناقض‌ها آگاه شوند.



حاکمان آمریکا با مردم خود صادق نیستند

سردار محبی گفت: احساس می‌کنم مردم آمریکا از بسیاری از این واقعیت‌ها بی‌اطلاع‌اند. برداشت ما این است که اگر واقعیت را بدانند، طور دیگری فکر می‌کنند و تصمیم دیگری می‌گیرند؛ مگر اینکه برداشت ما از آنان نادرست باشد.



سخنگوی سپاه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در دوره پیشین و دوره کنونی ریاست‌جمهوری‌اش افزود: همکاران شما در رسانه‌ها نیز اظهارات خلاف واقع او را شمارش کرده‌اند. مشکل اصلی این است که سردمداران آمریکا با مردم خود صداقت ندارند و با متهم کردن کشورهای دیگر می‌خواهند بر سرنوشت آنها مسلط شوند.



وی ادامه داد: ونزوئلا را به قاچاق متهم کردند، اما هنگامی که به چاه‌های نفت آن دسترسی پیدا کردند، دیگر از آن اتهام سخنی نگفتند. اکنون نیز درباره ایران ادعاهایی مطرح می‌کنند تا به منابع و ثروت‌های ملی ما دست یابند.

آماده‌ایم به پرسش‌های خوانندگان نامه پاسخ دهیم

سردار محبی بار دیگر از مردم آمریکا خواست نامه سپاه را بخوانند و گفت: اگر کسی نامه را خواند و دلایل و مطالب آن برایش قانع‌کننده نبود یا درباره آنها تردید داشت، آماده‌ایم به پرسش‌هایش پاسخ دهیم. می‌تواند با ما مکاتبه کند تا توضیحات بیشتری ارائه کنیم.



وی افزود: حتی می‌توانیم برای کسانی که می‌خواهند واقعیت‌ها را از نزدیک ببینند، امکان بازدید از تنگه هرمز را فراهم کنیم و هزینه‌های سفرشان را نیز به‌طور کامل بپردازیم تا آنچه را دیده‌اند به مردم کشور خود منتقل کنند.



نامه ۲۵ صفحه‌ای سپاه به خبرنگاران خارجی ارائه شد

سخنگوی سپاه با بیان اینکه نامه تهیه‌شده ۲۵ صفحه است و در این نشست به خبرنگاران ارائه می‌شود، خطاب به آنان گفت: اطمینان دارم شما زنان و مردان آزاده، این نامه را بدون کم‌وکاست، با امانت‌داری و با تمام توان به مخاطبانش می‌رسانید.



سردار محبی با یادآوری خبرنگارانی که در جنگ‌های مختلف برای رساندن واقعیت‌ها به مردم جهان در خطوط مقدم حضور یافتند و کشته شدند، افزود: آنان را کشتند تا نتوانند حقایق را منتقل کنند؛ اما روح آزادگی خبرنگاران از میان رفتنی نیست.



وی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: اطمینان دارم این نامه را در کوتاه‌ترین زمان و از راه‌های مختلف به گوش مردم آمریکا، دست‌کم نخبگان و به‌ویژه جوانان این کشور، خواهید رساند. از همه خبرنگاران خارجی و داخلی و زحمات آنان در این عرصه قدردانی می‌کنم.

هدف ما بیان واقعیت‌ها برای مردم آمریکاست

سردار محبی در ادامه درباره هدف از اطلاع‌رسانی به مردم آمریکا اظهار کرد: هدف ما تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا نیست، اما آگاهی پیدا کردن مردم از حقایق به‌طور طبیعی می‌تواند اثرگذار باشد. هدف ما در واقع بیان واقعیت‌ها برای مردم آمریکاست و اینکه چه تأثیری بر انتخابات این کشور خواهد داشت، برای ما موضوعیت ندارد.



سخنگوی سپاه افزود: مردم آمریکا را می‌توان در این زمینه به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست نخبگان و آزادگان آمریکایی هستند که قطعاً با این سیاست‌ها و رفتارهای دولت آمریکا مخالفند. دسته دوم افرادی هستند که از این تنش‌ها و موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور آمریکا سود می‌برند و به‌دنبال منافع خود هستند. دسته سوم نیز مردمی هستند که از واقعیت‌ها بی‌خبرند و نمی‌توان درباره موافقت یا مخالفت آنها قضاوت کرد؛ چراکه موضع آنها بستگی به میزان دسترسی‌شان به واقعیت‌ها و اطلاعات دارد.



مردم آمریکا باید از واقعیت‌های جنگ مطلع شوند

سردار محبی درباره چرایی انتخاب این مقطع برای اطلاع‌رسانی به مردم آمریکا گفت: ما احساس کردیم مردم آمریکا از بسیاری از حقایق باخبر نیستند و اکنون زمان مناسبی است تا آنها در جریان واقعیت‌ها قرار بگیرند. آمریکا طی ۷۰ سال گذشته دائماً درگیر جنگ بوده و این روند در کشورهای مختلف ادامه داشته و اکنون نیز درگیر جنگ با ایران شده است.



وی ادامه داد: خوب است مردم آمریکا از جنایت‌هایی که کشورشان و ارتش این کشور انجام می‌دهند مطلع شوند و بتوانند از ادامه این اقدامات جلوگیری کنند.

در صورت تغییر شکل درگیری، سلاح‌های جدید به میدان می‌آوریم

سخنگوی سپاه درباره توانمندی‌های تسلیحاتی ایران نیز اظهار کرد: ما برای دفاع از خودمان دائماً در حال طراحی سلاح‌های جدید، ارتقای تسلیحات فعلی و تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتوانیم با استفاده از آنها از کشور و مردم خود دفاع کنیم. از همه فناوری‌های موجود در دنیا نیز برای ساخت سلاح‌هایی که بتواند از کشور و مردم ما دفاع کند، استفاده می‌کنیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.



سردار محبی افزود: اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، ما نیز سلاح‌های جدیدی را به میدان خواهیم آورد.



سناریوهای مختلف دشمن یکی پس از دیگری شکست خورد

سخنگوی سپاه در پاسخ به پرسشی درباره سناریوهای احتمالی دشمن گفت: دشمن ما سناریوهای جایگزین متعددی داشته و دارد. در این جنگ تصور می‌کردند با یک حضور نظامی می‌توانند ما را تسلیم کنند، اما این اتفاق نیفتاد. سپس حضور خود را به حمله تبدیل کردند، اما باز هم به نتیجه نرسیدند.



سردار محبی ادامه داد: آنها این روند را ۴۰ روز ادامه دادند، اما موفق نشدند و شکست خوردند. پس از آن به‌دنبال جنگ اقتصادی و محاصره دریایی رفتند و دیدند که باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد. سپس سراغ محاصره هوایی رفتند و در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ نیز به‌دنبال ایجاد اغتشاشات خیابانی بودند، اما آن هم به نتیجه نرسید.



وی اضافه کرد: پس از آن نیز به سراغ تجهیز گروهک‌های خارج از کشور در مرزهای شمال‌غرب و شرق ایران رفتند. حتی رئیس‌جمهور آمریکا نیز گفت که به آنها سلاح داده و سلاح خواهد داد، اما این سناریو نیز به نتیجه نرسید.

خودمان را برای سناریوهای جدید آماده کرده‌ایم

سخنگوی سپاه تأکید کرد: حتماً سناریوهای دیگری نیز در دستور کار آنها قرار دارد، اما ما از سناریوهای آنها بی‌اطلاع نیستیم و خودمان را برای آنها آماده کرده‌ایم.



سردار محبی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در این روند آنها را شکست دادیم، ان‌شاءالله به حول و قوه الهی و به برکت خون شهدای بی‌گناه، از جمله کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و همه نوزادان و کودکانی که هیچ گناهی نداشتند، در ادامه نیز پیروز خواهیم شد.



سخنگوی سپاه گفت: آمریکا هیچ راهی جز اذعان به شکست و خروج از منطقه ندارد و پایان این جنگ نیز با همین نتیجه رقم خواهد خورد.



هدف از نامه، آگاهی مردم آمریکا از واقعیت‌هاست

سردار محبی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی مخاطب قرار دادن مردم آمریکا به جای دولت این کشور اظهار کرد: ما مردم آمریکا را مخاطب قرار دادیم، نه دولت آمریکا، چراکه حقیقت و واقعیت را بیان می‌کنیم و این واقعیت‌ها به نفع هیئت حاکمه آمریکا نیست.



وی افزود: اگر مردم آمریکا واقعیت‌ها را بفهمند، به اعتقاد ما ممکن است نظرشان متفاوت شود، اما مسئولان و دولت آمریکا واقعیت‌ها را می‌دانند و آگاهی آنها از این مسائل به نفعشان نیست.



سخنگوی سپاه ادامه داد: بنابراین نامه ما برای دولت آمریکا تأثیری ندارد و حتی ممکن است آنها را عصبانی کند، اما برای مردم آمریکا اثرگذار است؛ چراکه همه مردم آمریکا به‌دنبال پر کردن جیب خودشان نیستند و اگر واقعیت‌ها را بدانند، ممکن است نگاه متفاوتی پیدا کنند.

مخالفت آمریکا با رسانه‌هایی که واقعیت‌ها را بیان می‌کنند

سردار محبی درباره واکنش احتمالی دولت آمریکا به این اقدام نیز گفت: پیش‌بینی دقیقی از واکنش دولت آمریکا نمی‌توانم داشته باشم، اما آنچه به نظر من می‌رسد این است که هیئت حاکمه آمریکا با هر اقدامی که به‌دنبال روشنگری و بیان واقعیت‌ها باشد، مخالفت خواهد کرد.



وی افزود: نمونه آن را در برخورد با برخی رسانه‌های خود آمریکا دیده‌ایم؛ رسانه‌هایی مانند سی‌ان‌ان که از ورود به کاخ سفید محروم شدند، چراکه واقعیت‌ها را بیان می‌کردند. آنها که رسانه ایرانی نیستند و طرفدار ایران هم نیستند، اما وقتی واقعیت‌ها را بیان می‌کنند، رئیس‌جمهور آمریکا از این موضوع عصبانی می‌شود.



سخنگوی سپاه تصریح کرد: بارها در رسانه‌ها دیده‌ایم که وقتی یک خبرنگار واقعیتی را بیان کرده، رئیس‌جمهور آمریکا عصبانی شده و حتی به او توهین کرده است. بنابراین طبیعی است که با هر اقدامی که بخواهد واقعیت‌ها را برملا کند و موجب رسوایی آنها شود، برخورد مثبتی نداشته باشند.



محاصره آمریکا نمی‌تواند ارتباط ایران با همسایگان را قطع کند

سردار محبی در ادامه درباره اقدامات ایران در برابر محاصره آمریکا اظهار کرد: ما قطعاً در مقابل محاصره آمریکا، در هر شکل و صورتی، بیکار و بی‌تفاوت نیستیم و راه‌ها و تدابیر مختلفی را در نظر گرفته‌ایم و برخی از آنها را نیز اجرا کرده‌ایم تا اجازه ندهیم این محاصره آسیب جدی به کشور وارد کند.



وی افزود: محاصره اقتصادی، جنایت علیه یک ملت، جنایت علیه بیمارانی است که به دارو نیاز دارند، جنایت علیه تجارت جهانی و جنایت علیه سفره یک ملت و اقتصاد یک سرزمین است.

سخنگوی سپاه ادامه داد: ما به‌عنوان مدافعان این سرزمین و مردم، هرگز نخواهیم گذاشت این محاصره‌ها آسیب جدی به مردم، کشور و اقتصاد ما وارد کند. این محاصره نیز قطعاً امکان‌پذیر نیست و آمریکا هرگز نمی‌تواند مراودات ما با همسایگانمان را مسدود کند.



سردار محبی گفت: ممکن است آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد کند، اما هرگز نمی‌تواند راه‌های ارتباطی ما با همسایگانمان را ببندد. ایران سرزمین پهناوری است و با ۱۵ کشور همسایه، روابط و مراودات هزاران ساله دارد.



وی افزود: ما علاوه بر مراودات اقتصادی و تجاری، با همسایگان خود اشتراکات رسمی، دینی و فرهنگی زیادی داریم و آمریکا هرگز نمی‌تواند این راه‌ها را به روی ما ببندد. بنابراین در این محاصره نیز قطعاً شکست خواهد خورد.



پایگاه‌های آمریکا امنیتی برای منطقه ایجاد نکرده‌اند

سخنگوی سپاه درباره پیام ایران به کشورهای همسایه نیز اظهار کرد: به نظر من خود همسایه‌ها متوجه شده‌اند که پایگاه‌های آمریکا برای آنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب ناامنی می‌شود.



سردار محبی ادامه داد: آمریکا با صرف تریلیون‌ها دلار و استقرار تجهیزات فراوان، فرودگاه‌ها، مؤسسات و زیرساخت‌های نظامی و انواع سلاح‌ها را در کشورهای منطقه ایجاد کرد تا به گفته خودش امنیت منطقه را تأمین کند، اما این پایگاه‌ها نه‌تنها به تأمین امنیت کمک نکردند، بلکه خودشان به عوامل ناامنی تبدیل شدند.



وی افزود: این پایگاه‌ها حتی نتوانستند از خودشان دفاع کنند. اکنون وضعیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه مشخص است و بسیاری از آنها تخریب شده‌اند و عملاً قابل استفاده نیستند. حتی برای آمریکا نیز بازسازی آنها از نظر اقتصادی صرفه ندارد.