شبکه‌های رادیویی صبا و ایران در جدول پخش جدید خود، به ترتیب با برنامه طنز سیاسی «پارسا نیوز» و برنامه تخصصی «نبض دانشجو»، به واکاوی رویداد‌های جاری و مطالبات جامعه دانشگاهی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پانزدهمین قسمت برنامه «پارسا نیوز» در رادیو صبا، به تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و اجرای حمید پارسا، با نگاهی طنزآمیز به تحلیل حاشیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و تحولات بین‌المللی می‌پردازد.

این برنامه که روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵:۳۰ پخش می‌شود، موضوعاتی نظیر واکنش نماینده ایران به سخنرانی دونالد ترامپ، حاشیه‌های سخنرانی بنیامین نتانیاهو و نمایش هوایی آمریکا در جریان استقبال از رئیس‌جمهور چین را با روایتی متفاوت بازخوانی می‌کند.

در ادامه نیز ، شبکه رادیویی ایران از چهارشنبه هشتم مهرماه، برنامه جدید «نبض دانشجو» را با هدف انعکاس صدای دانشجویان و بررسی مسائل جامعه دانشگاهی روی آنتن می‌برد.

این برنامه که به تهیه‌کنندگی فاطمه گنجی و با کارشناسی و اجرای مصدرالامور، چهارشنبه‌ها از ساعت ۰۷:۱۵ تا ۰۸:۰۰ پخش می‌شود، در بخش‌هایی همچون «نبض پیشرفت»، «خاطره‌بازی»، «میزگرد» و «رفت و برگشت»، به معرفی دستاورد‌های علمی دانشجویان، بازخوانی خاطرات مسئولان از دوران تحصیل و واکاوی تجربیات نخبگان بازگشته به کشور اختصاص دارد.