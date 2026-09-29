به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با فرمانداران استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: عزت و سربلندی نظام اسلامی مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است و تبیین دستاورد‌های دوران دفاع مقدس، امری لازم و ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و تقویت همدلی و همکاری مسئولان برای رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، موفقیت مدیریت استان در گرو هماهنگی، هم‌افزایی و حضور مؤثر در میدان است.

استاندار بوشهر بیان کرد: اولویت ما باید حل مسائل مردم، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.

زارع گفت: انتظار می‌رود فرمانداران با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات شهرستان خود، مسائل را به‌صورت مسئله‌محور، دنبال و برای هر موضوع، راهکار اجرایی و زمان‌بندی مشخص ارائه کنند.

وی اضافه کرد: همچنین رضایتمندی مردم باید یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باشد. مردم باید آثار تصمیمات و اقدامات دولت را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

استاندار بوشهر یادآور شد: از فرمانداران شهرستان‌ها انتظار دارم ضمن تقویت ارتباط مستقیم با مردم، در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، موانع تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند.