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استاندار بوشهر گفت: فرمانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها، نقش مهمی در تبدیل سیاستهای کلان به اقدامات عملی و ملموس برای مردم دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با فرمانداران استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: عزت و سربلندی نظام اسلامی مرهون مجاهدتها و فداکاریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است و تبیین دستاوردهای دوران دفاع مقدس، امری لازم و ضروری است.
وی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و تقویت همدلی و همکاری مسئولان برای رفع مشکلات و دغدغههای مردم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، موفقیت مدیریت استان در گرو هماهنگی، همافزایی و حضور مؤثر در میدان است.
استاندار بوشهر بیان کرد: اولویت ما باید حل مسائل مردم، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری، توسعه اشتغال و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی باشد.
زارع گفت: انتظار میرود فرمانداران با شناخت دقیق ظرفیتها و مشکلات شهرستان خود، مسائل را بهصورت مسئلهمحور، دنبال و برای هر موضوع، راهکار اجرایی و زمانبندی مشخص ارائه کنند.
وی اضافه کرد: همچنین رضایتمندی مردم باید یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باشد. مردم باید آثار تصمیمات و اقدامات دولت را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
استاندار بوشهر یادآور شد: از فرمانداران شهرستانها انتظار دارم ضمن تقویت ارتباط مستقیم با مردم، در هماهنگی با دستگاههای اجرایی، موانع تولید و سرمایهگذاری را شناسایی و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند.