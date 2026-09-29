استاندار خراسان جنوبی در پنجمین ستاد ساماندهی امور جوانان استان بر حمایت تمامی مدیران از مدیریت محله محور با محوریت مسجد، به ویژه در شمال شهر بیرجند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در پنجمین ستاد ساماندهی امور جوانان استان بر حمایت تمامی مدیران از مدیریت محله محور با محوریت مسجد تاکید کرد و گفت: فعالیت فرهنگی و اجتماعی باید برای مردم استان به ویژه اهالی شمال شهر بیرجند انجام شود.

هاشمی از راه اندازی طرح خانه جوان تا دهه فجر خبر داد و افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای در کنار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، مهارت آموزی را برای جوانان فراهم می‌کند که باید تامین مالی شود.

وی همچنین بر ارائه تسهیلات برای وام ازدواج تاکید کرد و افزود: بانک‌های استان برای پرداخت وام ازدواج در اسرع وقت نهایت تلاش خود را انجام دهند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در طرح جوانی جمعیت ۱۱ هزار قطعه زمین واگذار شده و ۷ هزار قطعه باقیمانده نیز باید هر چه سریعتر واگذار شوند.

وی همچنین به تعطیلی استخر شنای بشرویه با گذشت ۱۷ سال اشاره کرد و گفت: این استخر اکنون بالای ۷۰ درصد پیشرفت دارد که باید برای تکمیل آن اقدام کرد.

تلواری سرپرست ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از ۱۲۶ سمن، ۶۰ سمن دارای اعتبار نامه معتبر سازمان‌های مردم نهاد جوانان در استان است، راه اندازی شبکه ایران یاران جوان در استان همزمان با جنگ ۱۲ روزه و عضویت بیش از ۲ هزار نفر از جوانان در شبکه استانی، برگزاری تور استانی گردشگری و توسعه مشارکت‌های اجتماعی، برگزاری کارگاه توانمندسازی اعضای سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از ۴ طرح توانمندسازی را از جمله برنامه‌های سمن‌ها عنوان کرد.

مدیر شعب صندوق کارآفرینی امید نیز گفت: از ۴۳ طرح معرفی شده با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال، ۲۷ طرح عملیاتی با ۲۶۲ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات دریافت کرده‌اند.

کاملی همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج نیز با اشاره به اینکه صف انتظار کاهش یافته و در حدود ۵ شهرستان استان صف انتظار به صفر رسیده گفت: ۱۹ متقاضی که به تازگی ثبت نام کرده‌اند در کوتاهترین زمان، تسهیلات را دریافت می‌کنند.

همچنین در این جلسه با حضور استاندار خراسان جنوبی از دو سمن برتر طرح ملی اتفاق ۵ قدردانی شد.