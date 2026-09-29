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کمتحرکی و تغذیه نامناسب، زنگ خطر چاقی در میان دانشآموزان اردبیلی را به صدا درآورده است؛ موضوعی که ضرورت توسعه فعالیتهای ورزشی و برنامههای سلامتمحور در مدارس را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل گاهی تصور میشود مهمترین هدف از تغذیه کودکان و نوجوانان، فقط سیر شدن یا تغییر وزن آنهاست؛ در حالی که متخصصان تغذیه تأکید دارند کیفیت الگوی غذایی، رشد مناسب و ایجاد رابطه سالم با غذا، اهمیت بیشتری از تمرکز صرف بر وزن دارد.
بسیاری از والدین برای رفع نگرانی درباره اضافهوزن یا کموزنی فرزند خود، به روشهایی روی میآورند که میتواند در بلندمدت سلامت جسمی و روانی کودک را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان معتقدند ایجاد عادتهای غذایی سالم در خانواده، مؤثرترین راهکار برای حفظ سلامت کودکان و نوجوانان است.
فاطمه قنادیاصل متخصص تغذیه و رژیمدرمانی و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: یکی از رایجترین اشتباهات تغذیهای این است که تغذیه کودک را تنها به سیر شدن یا کاهش و افزایش وزن محدود کنیم و از کیفیت رژیم غذایی، روند رشد و شکلگیری رابطه سالم کودک با غذا غافل شویم.
وی افزود: برخی والدین زمانی که فرزندشان اضافهوزن دارد، ناگهان بسیاری از غذاها را ممنوع یا مصرف آنها را بهصورت تنبیهی محدود میکنند؛ در حالی که این شیوه میتواند رابطه کودک با غذا را دچار آسیب کند.
این متخصص تغذیه ادامه داد: در مقابل، برخی خانوادهها برای افزایش وزن کودک کموزن، به مصرف مداوم شیرینی، نوشابه، چیپس و خوراکیهای پرکالری، اما کمارزش از نظر تغذیهای روی میآورند که این روش نیز انتخاب مناسبی نیست.
قنادیاصل با بیان اینکه هر دو رویکرد میتواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد، تصریح کرد: هدف باید ایجاد یک الگوی غذایی سالم و پایدار باشد، نه صرفاً تغییر عدد روی ترازو.
وی خاطرنشان کرد: بهترین راهکار آن است که همه اعضای خانواده سبک زندگی سالمتری را دنبال کنند؛ بهگونهای که مصرف غذاهای متنوع، وعدههای غذایی منظم، نوشیدن آب بهعنوان نوشیدنی اصلی، کاهش مصرف خوراکیهای فرآوریشده، فعالیت بدنی کافی و خواب مناسب در برنامه روزانه قرار گیرد.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد: همچنین باید از سرزنش یا شرمنده کردن کودک به دلیل وزن یا اشتهای او پرهیز شود، زیرا شکلگیری یک رابطه سالم با غذا، نقش مهمی در سلامت امروز و آینده کودکان و نوجوانان دارد.