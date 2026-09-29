مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از کشف و ضبط ۱۱ قبضه سلاح شکاری و مقادیری ادوات غیر مجاز شکار و صید در مناطق تحت مدیریت استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان‌پور اظهار کرد: در راستای صیانت از حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان، موفق به شناسایی و دستگیری چند گروه متخلف زیست محیطی و کشف و ضبط ۱۱ قبضه سلاح شکاری و سایر ادوات غیرمجاز شدند.

وی افزود: در حوزه استحفاظی شهرستان خرم‌آباد، چهار قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه دو قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: در شهرستان الیگودرز نیز چهار قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی و گلوله‌زنی و ۳۰۰ متر تور دامی از متخلفان کشف و ضبط شد. در معمولان نیز یک قبضه سلاح شکاری، در پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا یک قبضه سلاح شکاری و در پلدختر، یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی به همراه سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

فرمان پور خاطرنشان کرد: در شهرستان دورود نیز تعدادی صیاد غیر مجاز به همراه دو تخته تور ماهیگیری و در شهرستان کوهدشت دو گروه صیاد غیرمجاز به همراه تعدادی ماهی صیدشده شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان زیست محیطی تصریح کرد: حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی استان، نیازمند مشارکت و همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های مسئول است و یگان حفاظت محیط زیست لرستان با جدیت و به‌صورت مستمر با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت برخورد خواهد کرد.

فرمان‌پور در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.