به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نسخه به‌روز شده سامانه مانا با ارائه قابلیت‌های نقشه‌برداری جدید، برای شهروندان متقاضی ثبت املاک، نقشه‌برداران فعال در سراسر کشور، مدیران واحد‌های ثبتی و راهبران ستادی در دسترس است.

محسن طاهریان، افزود: از امروز با عملیاتی‌شدن سامانه مانا در سکوی کاتب، شهروندان می‌توانند درخواست نقشه‌برداری خود را از طریق سامانه‌های املاک و ثبت ادعا به صورت غیرحضوری ثبت کنند تا ارجاع به نقشه‌برداران به‌صورت خودکار صورت پذیرد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت با اشاره به نقش سامانه مانا در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به اینکه ثبت ادعا برای املاک فاقد سند رسمی نیازمند تهیه نقشه دقیق ملک است، سامانه مانا زیرساخت لازم برای مدیریت این فرایند را فراهم کرده و با توسعه پوشش کاداستر ملی، به استنادبخشی و ساماندهی اطلاعات میلیون‌ها ملک فاقد سند رسمی در سراسر کشور کمک خواهد کرد.

طاهریان افزود: سامانه مانا حلقه واسط هوشمند میان فرایند‌های ملکی، نقشه‌برداران سراسر کشور و پایگاه اطلاعاتی کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و برای نخستین بار، فرایند دریافت، ارجاع، مدیریت و کنترل کیفیت نقشه‌های ثبتی را به‌صورت هوشمند انجام داده و امکان اعتبارسنجی خودکار نقشه‌ها پیش از ورود به بانک اطلاعاتی کاداستر را فراهم می‌سازد.

وی در خصوص قابلیت‌های نسخه جدید مانا در بخش راهبر گفت: سامانه مانا در بخش راهبر نیز ابزار‌هایی برای مدیریت نقشه‌برداران، مدیریت انواع درخواست‌ها و ارائه آمار‌ها و شاخص‌های مؤثر بر تصمیمات مدیریتی در اختیار مدیران و راهبران ثبتی استان‌ها در ستاد‌ها و اداره‌های کل استانی قرار داده است که منجر به شفافیت هرچه بیشتر و امکان پیگیری فرآیند‌ها خواهد شد.

به گفته معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی هشت ماه گذشته حدود ۵۸ هزار درخواست نقشه‌برداری از طریق نسخه پیشین سامانه مانا ثبت شده و بیش از ۵۰ هزار درخواست تنها در طول چهار ماه پردازش شده است. در حال حاضر حدود شش هزار نقشه‌بردار در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد سه هزار و ۴۰۰ نفر مشغول فعالیت هستند. زمان رسیدگی به درخواست‌ها و اجرای عملیات نقشه‌برداری نیز معمولاً یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد.

محسن طاهریان در پایان از توسعه نسخه جدید سامانه مانا هم خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش درخواست‌های نقشه‌برداری من برای دسترسی مستقیم شهروندان در سامانه مانا در حال توسعه است و مکانیزم جریمه تأخیر برای انضباط زمانی بیشتر در نسخه‌های آینده این سامانه پیاده‌سازی خواهد شد.