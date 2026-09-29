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رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: باید ضرورت تحول را احساس کنیم تا بتوانیم تحول بزرگ را به وجود آوریم. دانشگاهها و وزارت علوم نیز باید در کنار یکدیگر برای پیشبرد این تحول تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعیدرضا عاملی در جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشت دانشگاهها به آموزش حضوری، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت آموزش حضوری و در عین حال توجه جدی به توسعه آموزش مجازی، دورههای کوتاهمدت و رشتههای متناسب با فناوریهای نوین تأکید کرد و گفت: دانشگاهها و وزارت علوم باید با سرعت بیشتری نسبت به تحولات فناوری و نیازهای جدید آموزشی و مهارتی واکنش نشان دهند.
وی با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: خوشبختانه با وجود شرایط و اتفاقات ماههای گذشته، دانشگاهها فعالیت خود را بهصورت حضوری دنبال میکنند. باید توجه داشت که ظرفیت آموزش حضوری، بهویژه در محیط دانشگاه و کلاس درس، دارای ویژگیهایی است که نمیتوان آن را بهطور کامل در آموزش مجازی بازتولید کرد.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با بیان اینکه قلمرو آموزش مجازی روزبهروز در حال گسترش است، افزود: دورههای آموزشی در بستر سکوهای بزرگ با شدت بالائی در حال افزایش است و از ظرفیتهای یادگیری عمیق با قابلیت هوش مصنوعی، این نوع روشها از کارآمدی بالائی در انتقال عمیق محتوا و دانش برخوردار شدهاند.
وی ادامه داد: بر اساس دادههای ۲۰۲۵، دهها هزار دورههای مهارتی و آموزشی در بستر پلت فرمهای مثل کرسرا وای دی اکس در موضوعات مختلف مثل علوم داده، هوش مصنوعی مولد، برنامه نویسی، کسب و کار و مدیریت و آموزش انواع زبانها ارائه میشود و به نوعی به سمتی حرکت میکنیم که قدرت این سکوهای آموزشی به لحاظ تامین یادگیری عمیق، به روز بودن و تامین نیازهای متناسب بازار از بسیار از دانشگاهها قویتر میشود
قدرتگیری پلتفرمهای بزرگ و ضرورت توجه دانشگاه به تحولات آموزشی
عاملی با اشاره به ظرفیت مالی و انسانی شرکتهای بزرگ فناوری و پلتفرمی گفت: برای مثال، درآمد گوگل در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و حدود ۷۸ میلیارد دلار سود داشته است.
وی افزود: آمازون نیز نمونه دیگری از یک پلتفرم متنوع است. این شرکت در ابتدا فعالیت خود را با فروش کتاب آغاز کرد، اما بهتدریج حوزه فعالیت خود را گسترش داد و امروز به یک مجموعه بزرگ و چندوجهی تبدیل شده است. آمازون اکنون حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر نیروی انسانی دارد و ارزش سرمایه آن از چهار تریلیون دلار فراتر رفته و درآمد آن نیز حدود ۷۳۰ میلیارد دلار است. باید آماده فروش آموزش و پژوهشهای بزرگ و حتی کارهای آزمایشگاهی از طریق این سکوها بود که در آن صورت بازار رقابت پیچیدهتر میشود
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: این پلتفرمهای بزرگ بهتدریج قدرتمندتر میشوند و متناسب با قدرت مالی و انسانی که به دست میآورند، ظرفیت و دامنه فعالیت خود را نیز توسعه میدهند.
وی با اشاره به شرکت آلفابت نیز اظهار کرد: شرکت مادر تخصصی گوگل یعنی آلفابت اکنون حدود ۱۹۰ هزار نفر نیروی انسانی دارد و معمولاً نیروهای خود را پس از طی مراحل متعدد مصاحبه جذب میکند و تلاش دارد قویترین نیروها را در مجموعه خود به کار گیرد. چنین شرکتهای بزرگ و ابزارمند شده و برخوردار از مراکز داده بزرگ و از همه مهمتر وصل شدن جمعیت ۶ میلیارد کاربران به آنها، از یک بازار بزرگ در همه زمینهها خصوصا نیازهای اساسی انسان برخوردار هستند
عاملی با تأکید بر اینکه آموزش یکی از حوزههای پرتقاضا و مهم در این تحولات است، گفت: آموزش یک قلمرو پرتقاضا است و اگر دانشگاهها در این عرصه نتوانند خود را تقویت و بهروز کنند، بخشهای دیگری این نیاز را پاسخ خواهند داد.
فناوریهای نوین و ضرورت بازنگری در رشتههای دانشگاهی
وی در ادامه با اشاره به تحولات ایجادشده در حوزه فناوری و ضرورت شکلگیری رشتههای جدید دانشگاهی اظهار کرد: هفته گذشته در شورای برنامهریزی دانشگاه تهران، مطرح کردم که دانشگاههای ما دچار نوعی جمود شدهاند و اساساً در پذیرش رشتههای جدید با دشواری مواجه است.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: تعداد رشتههای جدیدی که ایجاد میشود بسیار محدود است و گاهی تعداد رشتههای جدید به اندازه انگشتان یک دست میرسد.
عاملی تصریح کرد: در شرایطی که فناوریهای جدید اقتضای ایجاد رشتههای جدید را به وجود آوردهاند، دانشگاه، وزارت علوم و مجموعههای سیاستگذار باید نگاه بازتری نسبت به ایجاد رشتههای جدید داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه چین در بازنگری رشتههای دانشگاهی گفت: دانشگاههای چین اعلام کردهاند که حدود ۱۱ هزار رشته را لغو کردهاند و ۱۰ هزار رشته جدید ایجاد کردهاند. این اقدام نشان میدهد که یک کشور میتواند متناسب با تغییرات فناوری و نیازهای جدید، در ساختار رشتههای دانشگاهی خود بازنگری کند.
وی ادامه داد: اگر دامنه فناوریهای جدید را مورد توجه قرار دهیم، حوزههایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، متاورس، واقعیت گسترده و فناوریهای نوین در حال ایجاد اقتضائات جدیدی برای آموزش عالی هستند. در نظامهای پرداخت نیز حرکت به سمت فناوریهای مبتنی بر بلاکچین در حال گسترش است و این فناوریها ظرفیت ایجاد اعتبار و ثبت آن در زنجیره را فراهم میکنند.
ضرورت ایجاد شتاب در تحول رشتههای دانشگاهی
عاملی با تأکید بر اینکه تحول در ساختار آموزش عالی با روشهای معمول امکانپذیر نیست، اظهار کرد: با شرایط عادی نمیتوان تغییرات بزرگ ایجاد کرد. یکی از اشکالات ما این است که تصور میکنیم میتوانیم شرایط را در نقاط عطف و تحولی جهنی با یک روش عادی تغییر دهیم، در حالی که تحول بزرگ به یک روش متفاوت و احساس ضرورت و اضطرار نیاز دارد.
وی افزود: باید ضرورت تحول را احساس کنیم تا بتوانیم تحول بزرگ را به وجود آوریم. دانشگاهها و وزارت علوم نیز باید در کنار یکدیگر برای پیشبرد این تحول تلاش کنند.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با بیان اینکه هدف از این تحول باید پیشرفت ایران باشد، گفت: جنبه تحولی این اقدامات آن است که بتواند به پیشرفت ایران منجر شود. اگر این مسیر موجب پیشرفت ایران شود، اهدافی نظیر اسلامیشدن و کارآمدی نیز قابل تأمین خواهد بود.
وی تأکید کرد: بنابراین باید برای ایجاد و توسعه رشتههای جدید شتاب بیشتری ایجاد کنیم و اجازه ندهیم ساختارهای موجود مانع پاسخگویی دانشگاه به تحولات جدید علمی و فناوری شوند.
استفاده از ظرفیت جمعیت دانشگاهی و سرمایه انسانی کشور
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به ظرفیت دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای مهندسی در ایران اظهار کرد: سرمایه جمعیتی ما زیاد است و بخش قابل توجهی از جامعه دانشگاهی کشور در رشتههای مهندسی تحصیل میکنند. بنابراین، ایران از یک سرمایه مهندسی بزرگ برخوردار است. از سوی دیگر بر اساس آمارهای جهانی سهم علوم انسانی و علوم اجتماعی هم در کشورهای مهم جهان از مجموع دانشجویان بسیار بالاست. مثلا در چین، ۴۵ درصد دانشجویان در حوزههای علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر تحصیل میکنند. در آمریکا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دانشجویان، در ژاپن ۴۸ درصد و در آلمان نیز ۴۸ دانشجویان در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر تحصیل میکنند. در ایران عزیز این سهم حسب بعضی از آمارها به ۵۹ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: مسئله اساسی این است که چه میزان از این سرمایه مهندسی و علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر در مسیر پیشرفت کشور مورد استفاده قرار میگیرد و چگونه میتوان ظرفیت علمی و تخصصی موجود در دانشگاهها را به ظرفیت واقعی برای توسعه کشور تبدیل کرد.
عاملی در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به افزایش تقاضای مهاجرت در میان جامعه پزشکی گفت: گزارشی درباره مهاجرت پزشکان مشاهده کردم که واقعاً قابل تأمل است. حجم تقاضا برای مهاجرت در جامعه پزشکی افزایش پیدا کرده و این روند بهصورت مستمر در حال رشد است که نیازمند ریشه یابی و تامین جاذبههای لازم برای ادامه خدمت است.
مأموریت شورای تحول علوم انسانی نباید به اصلاح برنامههای آموزشی محدود شود
عاملی در بخش دوم جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره تحول علوم انسانی اظهار کرد: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به تحول علوم انسانی، صرفاً ناظر بر برنامههای آموزشی و درسی نبود، بلکه یکی از موضوعات اساسی مورد تأکید ایشان، توجه به وضعیت فارغالتحصیلان علوم انسانی و آینده شغلی آنان است.
وی افزود: وقتی تعداد قابل توجهی دانشآموخته در حوزه علوم انسانی تربیت میکنیم، باید از ابتدا درباره شغل و آینده حرفهای آنان نیز برنامهریزی داشته باشیم و مشخص کنیم که این دانشآموختگان در چه حوزههایی میتوانند وارد بازار کار شوند.
عاملی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: از سال ۱۳۸۸ برنامهریزیهایی در این حوزه آغاز شد و کار سنگینی نیز انجام گرفته است. در ادامه این فرآیند و در دوره جدید، نزدیک به ۲۰ هزار آیتم مورد بررسی و دخالت قرار گرفته و با سازمان امور استخدامی مرتبط نیز همکاریهایی صورت گرفته است.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز موضوع امتداد شغلی مورد پیشبینی قرار گرفته است و در این زمینه اقدامات و مطالعاتی انجام شده که همکاران و برخی از اعضای شورا نیز در جریان آن بودهاند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع اشتغال از ابتدای شکلگیری رشتههای دانشگاهی و ایجاد سامانهای در این زمینه گفت: باید از همان مرحلهای که یک رشته در وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل میگیرد، موضوع آینده شغلی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و اطلاعات مربوط به رشتهها در یک سامانه جامع بارگذاری شود تا دستگاهها و سازمانهای مرتبط نیز بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
عاملی افزود: نباید شرایط به گونهای باشد که بخش قابل توجهی از رشتههای علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، فاقد مسیر شغلی مشخص باشند. اگر رشتهای متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار، مسیر شغلی مشخصی نداشته باشد، باید درباره ادامه آن رشته، اصلاح یا حتی خروج آن از مجموعه رشتههای دانشگاهی تصمیمگیری شود.