در آستانه پانزدهم مهر ، روز روستا ، جلسات بررسی برنامه ها و هم اندیشی دهیاران در مناطق مخلف استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ درجلسه هم اندیشی دهیاران بخش مرکزی دامغان و نیز شهرستان سرخه درباره برگزاری جشنواره روستا ، برپایی نمایشگاه عملکرد دهیاران در ۲۵ غرفه ، تجلیل از دهیاران ، مدیریت پسماند ، تسهیل در صدور پروانه های تولیدی و صنعتی و برنامه های توانمندسازی روستاییان و زنان سرپرست خانوار بحث و بررسی شد.

در مسجد روستای فرور گرمسار هم میز ارتباطات مردمی برای رسیدگی به مشکلات مددجویان کمیته امداد برگزار شد.