به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان آمده است: ورود و فعالیت اولین سامانه بارشی سال زراعی از جمعه تا اوایل وقت دوشنبه سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه ای و احتمال ریزش تگرگ و وقوع پدیده مه در مناطق شمال غربی، شمالی، شمال شرقی تا مرکز خوزستان می شود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت امروز سه شنبه و همچنین از اواخر روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: تا روز چهارشنبه روند کاهش چهار تا ۶ درجه ای دمای بیشینه در سطح استان پیش بینی می‌شود.

براساس این گزارش پدیده غالب جوی در هفته جاری، استقرار جریانات جنوبی و شرجی بر استان بود به گونه ای که بیشترین میزان رطوبت روز دوشنبه در ماهشهر به ۹۶ درصد رسید.