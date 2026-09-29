بازداشت عامل بازنشر محتوای یک کانال معاند در شرق تهران
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت یکی از عوامل بازنشر محتوای یک کانال معاند در محدوده تهرانپارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: کارشناسان مرکز عملیات پلیس در راستای مقابله با فعالیتهای تخریبی شبکههای خارجی، با انجام رصدهای اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، فعالیت یکی از عوامل بازنشر محتوای یک کانال معاند را شناسایی کردند.
بررسیهای پلیس نشان داد فرد مذکور با دریافت مطالب منتشرشده در این کانال، اقدام به بازنشر گسترده آنها در فضای مجازی کرده است.
این مرکز در ادامه اعلام کرد: بررسیهای تخصصی و رصدهای اطلاعاتی نشان داد متهم، مطالبی را که بنا بر ادعای پلیس از سوی رسانهها و مجموعههای خارجی طراحی و منتشر شده بود، بازنشر میکرد.
همچنین در بررسیهای انجامشده، انتشار اخبار کذب و مطالب تفرقهافکنانه از سوی این فرد مورد توجه کارشناسان قرار گرفت.
پس از شناسایی هویت و محل حضور متهم، تیم عملیاتی پلیس با انجام اقدامات لازم در محدوده تهرانپارس وارد عمل شد و موفق به دستگیری وی شد.
در بازجوییهای اولیه، متهم به تأثیرپذیری از محتوای منتشرشده در کانالهای معاند و بازنشر مستمر مطالب آنها اقرار کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: حفظ امنیت روانی جامعه و مقابله با آنچه پلیس «جنگ نرم» میخواند، از اولویتهای این مجموعه است و فعالیتهایی که از نظر قانونی مصداق حمایت از جریانهای معاند یا کمک به اقدامات علیه امنیت ملی تشخیص داده شوند، با پیگیری و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.