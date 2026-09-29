به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی چهار بازارچه صنایع‌دستی و سوغات مازندران در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: برخی شهرستان‌ها برای اجرای این طرح پیشقدم شده‌اند و روند راه‌اندازی این بازارچه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

تولایی همچنین به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: در نشست اخیر با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موضوع حمایت تسهیلاتی از طرح‌های گردشگری و هتل‌ها پیگیری و مقرر شده است طرح‌هایی که از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند، امکان استفاده از این تسهیلات را داشته باشند.

تولایی افزود: در ابتدا، شرط بهره‌مندی از این تسهیلات، برخورداری طرح‌ها از حداقل ۷۰ درصد پیشرفت بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان استفاده طرح‌هایی با پیشرفت ۵۰ درصد نیز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات گردشگری با نرخ مصوب پرداخت خواهد شد، تاکید کرد: با حمایت استانداری، بخشی از سود این تسهیلات نیز مشمول تخفیف خواهد شد.