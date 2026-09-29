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بهمنظور بررسی وضعیت بهداشتی، کیفیت و قیمت میوه و ترهبار، از واحدهای مستقر در میدان میوه و ترهبار ارومیه بازرسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه نظارت بر نحوه عرضه و توزیع محصولات کشاورزی و بهمنظور بررسی وضعیت بهداشتی، کیفیت و قیمت میوه و ترهبار، بازرسی از واحدهای مستقر در میدان میوه و ترهبار ارومیه انجام شد.
در جریان این بازرسی، نحوه نگهداری و عرضه محصولات، کیفیت ظاهری میوه و سبزیجات، نحوه درج و اعلام قیمتها، رعایت ضوابط مربوط به توزین و فروش، شرایط بهداشتی محیط و محلهای نگهداری محصولات و همچنین نحوه پاسخگویی واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر رعایت قیمتهای مصوب و متعارف، خودداری از عرضه محصولات فاقد کیفیت مطلوب، رعایت موازین بهداشتی، درج و اعلام شفاف قیمتها و استفاده از ترازوهای سالم تأکید شد.
در موارد مشاهدهشده، تذکرات لازم به متصدیان واحدها ارائه و مقرر شد نسبت به رفع نواقص و رعایت کامل ضوابط و مقررات اقدام کنند.