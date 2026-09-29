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دوره مهارتافزایی اسکان اضطراری ویژه مربیان جمعیت هلالاحمر کشور در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ عباس بینایی، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان سمنان، با اشاره به حضور مربیان از ۲۹ استان کشور در این دوره گفت: شرکتکنندگان به مدت سه روز در برنامههای آموزشی و عملی مهارتافزایی اسکان اضطراری و استاندارد سازی چادرهای اسکان حضور دارند.
وی افزود: در این دوره ۱۲۴ چادر برپا و استانداردسازی شده و دستگاههای خدماترسان نیز برای اجرای هرچه بهتر برنامه و مانور آمادگی در کنار جمعیت هلالاحمر حضور دارند.
این دوره با هدف ارتقای آمادگی و توانمندی مربیان در شرایط اسکان اضطراری و مدیریت شرایط ناشی از حوادث برگزار شد.