به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ عباس بینایی، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان سمنان، با اشاره به حضور مربیان از ۲۹ استان کشور در این دوره گفت: شرکت‌کنندگان به مدت سه روز در برنامه‌های آموزشی و عملی مهارت‌افزایی اسکان اضطراری و استاندارد سازی چادرهای اسکان حضور دارند.

وی افزود: در این دوره ۱۲۴ چادر برپا و استانداردسازی شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز برای اجرای هرچه بهتر برنامه و مانور آمادگی در کنار جمعیت هلال‌احمر حضور دارند.

این دوره با هدف ارتقای آمادگی و توانمندی مربیان در شرایط اسکان اضطراری و مدیریت شرایط ناشی از حوادث برگزار شد.