آمادگی همه دستگاه‌ها برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب احتمالی در گیلان آمادگی همه دستگاه‌ها برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب احتمالی در گیلان آمادگی همه دستگاه‌ها برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب احتمالی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد علی ویشکایی در جلسه مشترک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در املش با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی، امکانات بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ جان و اموال مردم دارد.

وی افزود: با توجه به بارش‌های شدید اخیر، رصد وضعیت مناطق مختلف استان به‌صورت مستمر انجام شده و اقدامات لایروبی و دیوارگذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی برای جبران خسارات حوادث طبیعی ، از هماهنگی با صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و فرمانداری‌ها و استانداری برای پشتیبانی از آسیب‌دیدگان خبر داد.

محمد علی ویشکایی همچنین بر ضرورت تقویت نقش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش خصوصی در مدیریت روان‌آب‌ها تأکید کرد و افزود: هدایت آب‌های سطحی به مسیر رودخانه‌ها، رفع انسداد مسیر‌های عبور آب، نظارت مستمر بر مناطق مستعد رانش زمین و روستا‌های در معرض خطر باید با جدیت دنبال شود تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها گفت: امکانات دستگاه‌های اجرایی، مدارس، اماکن عمومی و ظرفیت‌های بخش خصوصی باید در چارچوب برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیریت بحران به‌کار گرفته شوند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدمات‌رسانی به مردم با سرعت و آمادگی بیشتری انجام گیرد.