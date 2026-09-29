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مدیرکل مدیریت بحران گیلان در املش گفت: آمادگی همه دستگاهها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب احتمالی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد علی ویشکایی در جلسه مشترک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در املش با تأکید بر ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی برای مواجهه با بارشهای شدید و سیلابهای احتمالی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای محلی، امکانات بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاهها، نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ جان و اموال مردم دارد.
وی افزود: با توجه به بارشهای شدید اخیر، رصد وضعیت مناطق مختلف استان بهصورت مستمر انجام شده و اقدامات لایروبی و دیوارگذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی برای جبران خسارات حوادث طبیعی ، از هماهنگی با صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و فرمانداریها و استانداری برای پشتیبانی از آسیبدیدگان خبر داد.
محمد علی ویشکایی همچنین بر ضرورت تقویت نقش شهرداریها، دهیاریها و بخش خصوصی در مدیریت روانآبها تأکید کرد و افزود: هدایت آبهای سطحی به مسیر رودخانهها، رفع انسداد مسیرهای عبور آب، نظارت مستمر بر مناطق مستعد رانش زمین و روستاهای در معرض خطر باید با جدیت دنبال شود تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود در شهرستانها گفت: امکانات دستگاههای اجرایی، مدارس، اماکن عمومی و ظرفیتهای بخش خصوصی باید در چارچوب برنامهریزی و هماهنگی مدیریت بحران بهکار گرفته شوند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدماترسانی به مردم با سرعت و آمادگی بیشتری انجام گیرد.