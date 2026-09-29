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با پیگیری دستگاه قضایی و تلاش ضابطان انتظامی باند سارقان طلاجات منازل در شهرستان بستک متلاشی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: این باند ۱۲ فقره سرقت طلا از منازل شهرستان بستک داشت که شناسایی و عوامل آن دستگیر شد.
سیامک ابراهیمی افزود: متهمان پس از دستگیری و در جریان تحقیقات، به سرقتهای انجامشده اعتراف کردند.
وی گفت: در ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده، دو نفر مالخر مرتبط با اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.
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ابراهیمی افزود: شهروندان در نگهداری طلاجات و سایر اموال ارزشمند دقت بیشتری داشته باشند و تا حد امکان از نگهداری حجم بالای طلا، وجه نقد و اموال گرانقیمت در منزل خودداری کنند.