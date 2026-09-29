به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این رزمایش آمادگی جان فدایان تبریز در مسیر خیابان امام خمینی از باغ گلستان تا چهارراه شهید بهشتی برگزار می شود و قشرهای مختلف مردم از عشایر و کارمند و کارگر گرفته تا دانش آموز و دانشجو و بازاریان در صفوف منظم با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، هیهات من الذله، آذربایجان بیرکلام انتقام انتقام، ما همه سرباز توییم خامنه‌ای گوش به فرمان توییم خامنه‌ای بر ضرورت مقابله همه جانبه با استکبار جهانی به سرکردگی رژیم تروریستی آمریکا تاکید می کنند.