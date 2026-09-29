دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: ۳۰ شهروند تالشی در ایستگاه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رایگان معاینه شدند و خدمات مشاوره‌ای دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در حاشیه برگزاری یادواره شهدای فرماندهان، امیران و سرداران و ۳۰۲ شهید والامقام شهرستان تالش در میدان امام خمینی (ره) شهر، ایستگاه سلامت با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان، کانون تخصصی سلامت خدمت رضوی و کانون بسیج جامعه پزشکی تالش برگزار شد.

در این ایستگاه، خدماتی رایگان پزشکی مانند معاینه پزشک عمومی، سنجش فشارخون و قندخون به ۳۰ شهروند تالشی ارائه شد.

همچنین طرح «نفس» با محوریت پیشگیری از سقط جنین و حمایت از سلامت خانواده، به شهروندان معرفی و مشاوره‌های لازم ارائه شد.