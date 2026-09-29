تردد ۱۷۸ هزار و ۲۳۶ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری حمل کالا در نیمه نخست امسال در پایانه مرزی دوغارون استان خراسان رضوی به ثبت رسیده در مقایسه با پارسال ۴۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: این تعداد کامیون ایرانی و خارجی حامل کالا‌های صادراتی، ترانزیتی، وارداتی و یا خالی بوده‌اند که از طریق ۲ مرز دوغارون و اسلام قلعه وارد ایران و افغانستان شده‌اند.

حسین جمشیدی افزود: در شهریورماه امسال تردد روزانه ناوگان ایرانی و خارجی در پایانه مرزی دوغارون به طور متوسط هزار و ۳۲۲ دستگاه گزارش شده است.

وی ادامه داد: استمرار روند افزایش ورود و خروج کامیون باری در دوغارون بدون نیرو‌های انسانی متخصص، تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز و همکاری طرف مقابل (سرپرستی امارت اسلامی افغانستان) امکان پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: هم اینک ۲ هزار و ۷۸۷ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی و ترانزیتی در پارکینگ‌های محدوده گذرگاه رسمی دوغارون برای خروج از کشور به سمت افغانستان در صف انتظار هستند.

جمشیدی با اشاره به اینکه معبر دوغارون نخستین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است، گفت: ایجاد صف‌های طولانی در مرز دوغارون نشان از جایگاه راهبردی و تردد شمار زیاد کامیون‌های ایرانی و خارجی در این مرز شرقی کشور دارد.

وی افزود: اکنون صد درصد رویه‌ها و فرآیند‌های گمرکی در مرز دوغارون در حال انجام است و تردد کامیون‌ها روال عادی خود را دارد.

وی ادامه داد: صف‌های طولانی و برخی تصمیمات از سوی دستگاه‌های متولی مستقر در مرز دوغارون نباید بخش صادرات، ترانزیت و تعاملات تجاری ایران با افغانستان را با چالش روبه رو کند.

فرماندار تایباد گفت: مرز رسمی دوغارون نقش زیادی در شکوفایی اقتصاد کشور، خراسان رضوی و خطه مرزی تایباد دارد که باید از همه ظرفیت‌های لازم در راستای توسعه این کانون اقتصادی در سایه همت و هم افزایی مدیران و مسئولان بهره گرفت.

بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالا‌های بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشور‌های حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.