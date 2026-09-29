به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حامد صفاری مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی درچهارمین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بوکان که با محوریت بررسی آمادگی اعضای ستاد برای مواجهه با پدیده جوی (ال‌نینو) پیش‌بینی‌های هواشناسی، مدیریت سیلاب و اجرای طرح زمستانی، برگزارشد، با تأکید بر لزوم ارتقای آمادگی عملیاتی تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: راهبرد اصلی ما در سطح استان، ایجاد آمادگی صددرصدی در تمامی بخش‌ها برای پیشگیری و مقابله با بحران‌های احتمالی است.

حامد صفاری افزود: تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی و ارتقای همکاری‌های بین‌بخشی میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است و انتظار می‌رود تمامی نهاد‌های مسئول از جمله مدیریت شهری، شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، اداره راهداری و بخشداری‌ها با تمام توان در رفع موانع و نقاط حادثه‌خیز مشارکت فعال داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بحران، اظهار داشت: لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها از اولویت‌های فوری است که باید با جدیت پیگیری شود. همچنین با توجه به وسعت و پراکندگی جغرافیایی، ضروری است مناطق شهری و روستایی بر اساس آمار و شاخص‌های موجود، بلوک‌بندی و پهنه‌بندی شوند تا ارائه خدمات و امدادرسانی در زمان وقوع حوادث، با سرعت و کیفیت مطلوب‌تری صورت پذیرد.

خشایار صنعتی، فرماندار بوکان، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان‌بخشی گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و انجام پیش‌بینی‌های لازم، ارکان اصلی پیشگیری از بحران هستند که می‌توانند ضمن کاهش آسیب‌ها، روند مدیریت حوادث را تسهیل نمایند.

صنعتی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در امکانات و زیرساخت‌های ادارات، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با اتخاذ نظام‌های مدیریتی کارآمد و بهره‌گیری حداکثری از منابع در اختیار، در راستای تحقق اهداف سازمانی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان گام بردارند.

وی با آسیب‌شناسی چالش‌های موجود در مدیریت بحران، نقاط ضعف این حوزه را عدم هماهنگی و هم‌افزایی کامل میان سازمان‌ها، پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود و محدودیت منابع مالی عنوان کرد و اظهار داشت: مدیریت بحران، فرآیندی چندسازمانی است که نیازمند هماهنگی کامل در مراحل سه‌گانه پیشگیری، آمادگی و بازسازی است و دستگاه‌های متولی باید با اجرای تمهیدات ضروری، نسبت به بهبود اوضاع پس از وقوع حوادث نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.

فرماندار بوکان در بخش دیگری از سخنان خود به احصای چالش‌های اولویت‌دار شهرستان پرداخت و گفت: قطعی برق و آب، ساماندهی متکدیان، مدیریت حیوانات بلاصاحب، رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر، ساماندهی انهار و کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، برخورد با انشعابات غیرقانونی آب و برق و همچنین مدیریت مصرف آب شرب سد شهید کاظمی که تأمین‌کننده آب چندین شهر مجاور است، از جمله اولویت‌های اجرایی است که نیازمند همکاری جدی و بین‌بخشی است.

فرمانداربوکان در پایان بر لزوم حضور میدانی مدیران تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در فصول بحران و شرایط اضطراری، با حضور فعال و آمادگی کامل در تمامی ساعات شبانه‌روز، نسبت به رفع مشکلات و پایداری خدمات به شهروندان اقدام نمایند.

همچنین در این نشست، اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مسئولیت خود پرداختند و ضمن آسیب‌شناسی شرایط موجود، پیشنهاد‌های اجرایی خود را جهت ارتقای سطح آمادگی‌ها ارائه نمودندودرپایان با جمع‌بندی موارد مطرح‌شده و ابلاغ مصوبات اجرایی به ادارات متولی به پایان رسید.