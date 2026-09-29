به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اولین نشست ستاد مرکزی مراسم یوم الله ۱۳ آبان امروز در شورای تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه ۱۳ آبان امسال در شرایط خاصی برگزار می‌شود، اظهار داشت: امسال هم ریاست این ستاد بر عهده حجت الاسلام رستمی است. با توجه به شرایط فعلی کشور و تقابل جدی ما با دشمن چندین ساله و مستکبر، ۱۳ آبان را باید به یک فرصت ملی تبدیل کنیم.

وی افزود: امسال باید با همه ظرفیت در مراسم ۱۳ آبان شرکت کنیم چرا که در یک تقابل رو‌به‌رو با این دشمن هستیم.

میرتاج‌الدینی با اشاره به جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جنگ اخیر و به ویژه در جنایت میناب و کشتار دانش آموزان ایرانی گفت: این جنایات نشان می‌دهد که دشمنان ملت بزرگ ایران چه در ۵۰ سال قبل و چه الان در یک خط حرکت می‌کنند. در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۲ وابستگان آمریکا دانش آموزان را به خون کشاندند و امروز خود آمریکا دانش آموزان مظلوم میناب را با جنایتی فجیع به شهادت رساند.