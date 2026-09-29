به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، از اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و فرهنگ‌سازی در راستای توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌زیستی در استان خبر داد.

مرجان صدقی در تشریح این دوره آموزشی گفت: دوره آموزشی توسعه مهارت‌های تسهیلگری محیط زیستی" ویژه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد تا انتقال مفاهیم محیط زیستی به کودکان، توسط مربیان آموزش‌دیده و به شکلی تخصصی صورت گیرد. همچنین در دو دبیرستان هیئت امنایی زمانی و مرحوم عمادی در ساری، دوره "یک ساعت با محیط‌بان" با موضوع معرفی محیط زیست برگزار شد تا نوجوانان از نزدیک با وظایف و مأموریت‌های محیط‌بانان آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فرصت مناسبت‌های ملی و مذهبی در ترویج فرهنگ و الگو‌های زیست محیطی گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، همکاران اداره کل محیط زیست مازندران علاوه بر برنامه‌های فرهنگی، در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در مدارس استان حضور یافته و پیام حفاظت از محیط زیست را به دانش‌آموزان منتقل کردند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی در رابطه با پویش‌های پاکسازی و آگاهی‌بخشی افزود: با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی ناشی از پسماند‌های پلاستیکی، پویش جمع‌آوری پسماند‌های پلاستیکی با همکاری اداره محیط زیست و فعالین محیط زیستی در چالوس برگزار شد.