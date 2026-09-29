معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از قرار گرفتن پنج میراث ناملموس کرمانشاه در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کیومرث خانی لعل آبادی با اشاره به برگزاری نشست شورای ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی گفت: در این نشست، پنج پرونده میراث ناملموس از استان کرمانشاه مورد بررسی و داوری قرار گرفت و اعضاء شورای ثبت آثار کشور، آنها را برای قرار گرفتن در فهرست آثار ملی کشور تایید کردند.

وی افزود: از این تعداد، سه پرونده در حوزه مهارت تولید هنر‌های دست‌ساز و سنتی و دو پرونده هم در حوزه آداب و رسوم مردم کرمانشاه و فرهنگ بخشش و صلح در بین آنهاست.

معاون میراث فرهنگی استان افزود: آئین صلح و سازش با تکیه بر قرآن کریم، مهارت ساخت عروسک عروسان، مهارت تولید وربافی و مهارت ساخت کلاش کلهری چهار مورد از این پرونده‌ها بودند که برای ثبت ملی مورد تائید قرار گرفتند.

وی همچنین از تکمیل پرونده ثبت ملی آیین دالگ اول بهار به نام کرمانشاه خبر داد و گفت: این پرونده پیش از این به صورت مشترک با استان ایلام به ثبت ملی رسیده بود، اما پس از اینکه مستندات آن را به شورای ثبت آثار کشور ارائه دادیم این پرونده بطور مستقل به نام کرمانشاه ثبت شد.

خانی لعل آبادی گفت: ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس، نقش مهمی در پاسداشت آیین‌ها، مهارت‌ها و دانش بومی و انتقال آنها به نسل‌های آینده دارد.