به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از وزارت امور خارجه چین؛ فو تسونگ مسئله فلسطین را یکی از محور‌های اصلی مورد توجه همه طرف‌ها در «هفته سطح بالای مجمع عمومی» امسال سازمان ملل خواند و گفت: اکثر کشور‌های عضو با صدای رسای خواستار «آتش‌بس به جای درگیری، گفت‌و‌گو به جای نفرت و راه‌حل دو کشوری به جای اشغال و الحاق سرزمین» شدند.

وی تاکید کرد: با توجه به وخامت روزافزون اوضاع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، جامعه بین‌المللی باید با ایجاد اجماع گسترده‌تر و از طریق اقدامات عملی واقعی، از تیره‌تر شدن هرچه بیشتر چشم‌انداز صلح جلوگیری و به تحقق هرچه زودتر حل‌وفصل جامع، عادلانه و پایدار مسئله فلسطین کمک کند.

نماینده دائم چین در سازمان ملل ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری فوری از فروپاشی اوضاع در کرانه باختری گفت: در حال حاضر، طرف اشغالگر بی‌محابا شهرک‌سازی را تسریع کرده و با بیرون راندن شمار زیادی از فلسطینی‌ها از خانه‌های خود، باعث وخامت اوضاع معیشتی و آوارگی آنان شده است.

وی افزود: چین از اسرائیل می‌خواهد که فوراً سیاست شهرک‌سازی را متوقف و لغو کند، روند تصرف خانه‌های فلسطینی‌ها و تجاوز به سرزمین فلسطین را متوقف کند، با اقدامات عملی خشونت شهرک‌نشینان را مهار و اطمینان حاصل کند که به همه موارد حملات آنان به طور جدی رسیدگی می‌شود.

نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد تاکید کرد: اسرائیل باید در اسرع وقت مالیات‌های وصول‌شده را بازگرداند، محدودیت‌های غیرمنطقی بر فعالیت‌های اقتصاد در کرانه باختری را لغو کند و از تخریب پایه‌های حکمرانی تشکیلات خودگردان فلسطین دست بردارد.

فو تسونگ در آخر با اشاره به اوضاع انسانی غزه گفت: باید اوضاع انسانی در باریکه غزه به‌طور همه‌جانبه بهبود یابد. او تاکید کرد: چین همواره با ایستادن در کنار صلح، عدالت و وجدان بشری، به تلاش‌های خود برای حل سیاسی مسئله فلسطین و تحقق امنیت و ثبات پایدار در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد.