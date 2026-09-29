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گردهمایی تخصصی گردشگری و هوش مصنوعی با هدف بررسی ظرفیتهای فناوریهای نوین در توسعه گردشگری در دانشگاه سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان، در این گردهمایی با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و حوزه گردشگری گفت: دنبال کردن علمی موضوعات گردشگری و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاه میتواند در جذب گردشگر و توسعه اقتصادی جوامع محلی و منطقهای تأثیرگذار باشد.
رحمان معرفت، رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان هم با اشاره به ظرفیتهای علمی این دانشکده اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین ۵۰ دانشجوی بینالملل در رشته گردشگری دانشگاه سمنان تحصیل میکنند.
وی افزود: تلفیق فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و ظرفیتهای حوزه دیجیتال با صنعت گردشگری، از اهداف برگزاری این گردهمایی است و توسعه گردشگری دیجیتال میتواند زمینهساز استفاده هدفمندتر از فناوریهای نوین در این حوزه باشد.
این گردهمایی با محوریت بررسی نقش فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی در بازطراحی، توسعه و آینده گردشگری برگزار شد.