به مناسبت هفتم مهر ماه روز ملی ایمنی و آتش نشان با به صدا درآمدن آژیر خطر ماشین‌های آتش نشانی بجنورد رزمایش توانمندسازی عوامل عملیاتی در شهرک صنعتی بیدک این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در روز ملی آتش نشانی و ایمنی، رزمایش اطفا و امداد با هدف نمایش و ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امدادی مستقر در واحد‌های صنعتی شهرک صنعتی بیدک ، برگزار و در پایان این رزمایش از عوامل اجرای آن تقدیر شد .

در روز ۷ مهر ۱۳۵۹ وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهر‌های اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیما‌های دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه می‌کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می‌شود.

طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال ۱۳۷۹ توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تائید شد. این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حماسه آفرینی‌ها و از خود گذشتگی‌های آتش نشانان میهن اسلامی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است.

ایجاد زمینه‌های مناسب برای آموزش همگانی مردم در جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت از سرمایه‌های ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز است.