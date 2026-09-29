به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه اجرای تکالیف قانونی و صیانت از منابع پایه تولید، عملیات قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در شهرستان سلماس با قدرت اجرا شد.

در این عملیات، ۸ فقره حکم قضایی تغییر کاربری غیرمجاز با حضور نماینده محترم دادستان، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، اداره راه و شهرسازی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمد.

با اجرای این احکام، ۸۰۰۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغی که به صورت غیرقانونی و عمدتا بصورت ویلا باغ تغییر کاربری یافته بودند، به چرخه اصلی کشاورزی بازگشتند.

حفظ امنیت غذایی مردم، خط قرمز مدیریت جهاد کشاورزی است. با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، بدون اغماض و با حمایت قاطع دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.

از دادستان محترم و تمامی دستگاه‌های همکار که در اجرای این احکام ما را یاری کردند، سپاسگزاریم.