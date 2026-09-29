آزادی ۲۰ زندانی در خراسان جنوبی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در بازدید از زندان بیرجند از آزادی ۲۰ زندانی ، مشمول شدن ۱۰ نفر به پابند الکترونیکی و تصمیم گیری قضایی در زمینه تبدیل و تخفیف قرار یا مجازات برای ۴۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در بازدید از زندان مرکزی ضمن بررسی میدانی وضعیت قضایی زندانیان دستورهای لازم را برای تعیین تکلیف پروندههای واجد شرایط صادر کرد و از آزادی ۲۰ زندانی، مشمول شدن ۱۰ نفر به پابند الکترونیکی و تصمیم گیری قضایی در زمینه تبدیل و تخفیف قرار یا مجازات برای ۴۰ نفر خبرداد.
قاسمی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای زندانیان واجد شرایط، افزود: حضور قضات در زندان و بررسی مستقیم وضعیت پروندهها، زمینه رسیدگی دقیقتر به درخواستهای زندانیان و استفاده از ظرفیتهای قانونی را فراهم میکند.
وی گفت: درخواستهای مطرح شده از سوی زندانیان به صورت موردی بررسی و وضعیت پروندهها از لحاظ امکان آزادی ، بهرهمندی از پابند الکترونیکی ، تبدیل یا تخفیف قرار و مجازات و سایر نهادهای ارفاقی مورد ارزیابی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی افزود: بهره گیری از نهادهای ارفاقی و تأسیسات قانونی، منوط به وجود شرایط مقرر در قانون است و در این فرآیند، حقوق بزهدیدگان و الزامات قانونی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
قاسمی با اشاره به اهمیت استمرار بازدیدهای قضایی از زندانها گفت: حضور مسئولان قضایی و برپایی میز خدمت قضایی با زندانیان، امکان شناسایی دقیقتر درخواستها، بررسی شرایط پروندهها و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف قضایی را فراهم میکند.
مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی گفت: تعامل و همکاری مستمر میان مجموعه قضایی و ادارهکل زندانهای استان، نقش مؤثری در شناسایی مسائل قضایی زندانیان، تسریع در روند رسیدگی و بهره گیری از ظرفیتهای قانونی دارد.
عبدی بازدیدهای قضایی از زندانها را فرصتی برای رسیدگی مستقیم به درخواستهای زندانیان و تسریع در فرآیندهای قانونی دانست و بر ادامه این تعامل و همکاری تأکید کرد.