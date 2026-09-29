به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با بیان اینکه ایمنی مدارس خط قرمز مدیریت شهری است، از شناسایی ۲۰ مدرسه دولتی و غیردولتی ناایمن در این کلانشهر خبر داد و خواستار ورود جهادی دستگاه‌های مسئول برای رفع خطر شد.

هادی عیدی‌پور با اشاره به ارزیابی‌های دقیق کارشناسان این سازمان از واحد‌های آموزشی گفت: با همکاری دستگاه قضایی، وضعیت ایمنی مدارس در هر چهار ناحیه آموزش و پرورش شیراز احصا شده که نتایج آن، زنگ خطری جدی برای متولیان امر است.

وی با تفکیک وضعیت مدارس شناسایی‌شده تصریح کرد: از مجموع ۲۰ مدرسه ناایمن، ۶ واحد آموزشی در وضعیت پرخطر قرار دارند که تداوم فعالیت آنها بدون اصلاحات ساختاری، غیرقابل‌اغماض است.

عیدی‌پور گفت: در موضوع جان دانش‌آموزان و عوامل آموزشی و اجرایی مدارس با کسی تعارف نداریم و انتظار می‌رود سازمان آموزش و پرورش با درک فوریت موضوع، اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی این مراکز با رویکردی جهادی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز بیان کرد: این سازمان به عنوان نهاد متولی ایمنی شهر، آماده هرگونه همکاری کارشناسی برای تسریع در روند ایمن‌سازی است، اما در صورت عدم اقدام مسئولانه، الزامات قانونی برای صیانت از سلامت دانش‌آموزان پیگیری خواهد شد.