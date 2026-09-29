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روابط عمومی پردیس بینالملل دانشگاه صنعتی شریف کیش از آغاز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و بر اساس سوابق تحصیلی انجام میشود.
متقاضیان میتوانند در رشتههای مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی رایانه، مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا نام نویسی کنند.
پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد نیز با شرکت در آزمون سراسری و با شرایط اعطای بورس تحصیلی همراه است.
رشته های مهندسی عمران با گرایشهای سازه، مهندسی و مدیریت ساخت و مهندسی و مدیریت منابع آب؛ مهندسی مکانیک با گرایشهای تبدیل انرژی، سامانههای انرژی پایدار و دینامیک، کنترل و ارتعاشات؛ و مدیریت کسبوکار MBA با گرایشهای بازاریابی و استراتژی در مقطع کارشناسی ارائه میشوند.
پذیرش دانشجو در هر دو مقطع با شرایط اعطای بورس تحصیلی انجام میشود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی میتوانند به نشانی پردیس بینالملل دانشگاه صنعتی شریف کیش به نشانی kish.sharif.edu مراجعه و یا با شماره تلفن های ۶۶۱۶۵۱۴۰ و ۶۶۱۶۵۰۴۱ با پیش شماره ۰۲۱ تماس بگیرند.