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بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در نامهای به رئیس دانشگاه، از انباشت مشکلات صنفی و بیپاسخ ماندن مطالبات دانشجویان انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی مدیریت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به دکتر احمدوند، ریاست دانشگاه این دانشگاه نامهای منتشر کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر شجاع احمدوند
ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی
با سلام و احترام
در شرایط سخت اقتصادی که فشار سنگین معیشتی بر زندگی دانشجویان وارد کرده است، انتظار میرود دانشگاه بیش از هر زمان دیگری در کنار دانشجو باشد و صدای مطالبات او را بشنود. اما آنچه امروز در دانشگاه علامه طباطبایی شاهد آن هستیم، فاصله گرفتن دانشگاه از مهمترین وظیفه خود یعنی حمایت از دانشجو و پاسخگویی به مطالبات اوست.
اعتراض صنفی و مسالمتآمیز، حق دانشجوست و دانشگاه موظف است آن را به رسمیت بشناسد. دانشجو برای مطالبه حقوق خود نباید با بیتوجهی، سکوت یا درهای بسته مواجه شود.
امروز مجموعهای از مشکلات صنفی در دانشگاه علامه طباطبایی انباشته شده است؛ از وضعیت نامناسب امکانات رفاهی و خوابگاهی گرفته تا مشکلات آموزشی، تغذیه و بیتوجهی به روند رسیدگی به مطالبات دانشجویان. این مشکلات دیگر مجموعهای از گلایههای پراکنده نیستند؛ بلکه به مسئلهای جدی در مدیریت دانشگاه تبدیل شدهاند.
آنچه بیش از خود مشکلات نگرانکننده است، نحوه مواجهه مدیریت دانشگاه با آنهاست. وقتی مطالبات دانشجویان شنیده نمیشود، وقتی پاسخ روشنی به اعتراضات داده نمیشود و وقتی ارادهای برای حل مسائل صنفی وجود ندارد، دیگر نمیتوان از یک مشکل ساده اجرایی سخن گفت؛ مسئله، شیوه مدیریت دانشگاه و نوع نگاه آن به دانشجوست.
دانشگاهی که به مشکلات دانشجوی خود توجه نکند، از دانشجو فاصله گرفته است. مدیریتی که در برابر مطالبهگری دانشجو پاسخگو نباشد، نمیتواند خود را از مسئولیت وضعیت موجود مبرا کند. آنچه امروز در دانشگاه علامه طباطبایی جریان دارد، نتیجه مستقیم تصمیمها، سیاستها و نحوه مدیریت شماست و مسئولیت آن نیز متوجه مدیریت دانشگاه است.
دانشجو قرار نیست هزینه ضعف مدیریت دانشگاه را بپردازد و در برابر آن سکوت کند. دانشگاه حق ندارد مطالبات صنفی را نادیده بگیرد و انتظار داشته باشد دانشجویان صرفاً نظارهگر مشکلات خود باشند. دوران بیپاسخ ماندن مطالبات و عبور کردن از کنار اعتراض دانشجویان باید پایان یابد.
از شما انتظار میرود به جای بیاعتنایی به مطالبات دانشجویان، در برابر آنان پاسخگو باشید، در دانشگاه حضور داشته باشید و برای مشکلات موجود راهحل روشن و عملی ارائه کنید. مسئولیت شما فقط اداره دانشگاه نیست؛ پاسخگویی در برابر دانشجویانی است که دانشگاه برای آنان شکل گرفته است.
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از اعتراضات صنفی و مسالمتآمیز دانشجویان و مطالبات بهحق آنان حمایت میکند و در برابر بیپاسخ ماندن این مطالبات سکوت نخواهد کرد. اعتراض صنفی دانشجو را نمیتوان سرکوب کرد، نادیده گرفت یا از کنار آن عبور کرد. در عین حال، بسیج دانشجویی اجازه نخواهد داد مطالبات بهحق دانشجویان از مسیر اصلی خود منحرف شود. اعتراض صنفی، حق دانشجوست و باید برای حل مسائل واقعی دانشگاه به کار گرفته شود.
تا زمانی که اعتراض دانشجویان در مسیر مطالبه حقوق صنفی و پیگیری مطالبات بهحق آنان باشد، بسیج دانشجویی در کنار دانشجویان خواهد ایستاد و از حق آنان برای مطالبهگری و اعتراض مسالمتآمیز حمایت خواهد کرد.
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی