معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: از ۲۲۶ طرح بار اول، ۲۹ طرح مرتبط با توربین‌ها بوده که ارزش آنها به بیش از ۱۳۰ میلیون دلار می‌رسد.

۲۹ طرح توربین‌ها به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار بار اول اجرا شده است

۲۹ طرح توربین‌ها به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار بار اول اجرا شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تورج امرایی در دومین همایش کاربران توربین‌های گازی با تمرکز بر واحد‌های گازی و سیکل ترکیبی، با اشاره به رویکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حمایت از ساخت داخل گفت: تمرکز معاونت فناوری ریاست جمهوری بر بومی‌سازی، مشروط به برخورداری محصولات از کیفیت و رقابت‌پذیری است.

وی افزود: تاکنون ۲۲۶ طرح بار اول داشته‌ایم که ۲۹ طرح از این تعداد مرتبط با توربین بوده است.

امرایی ارزش این ۲۹ طرح را بیش از ۱۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۸ طرح مرتبط با وزارت نیرو و ۲۱ طرح مرتبط با وزارت نفت بوده است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری همچنین از آمادگی برای تأمین مالی طرح‌های تحقیق و توسعه در حوزه توسعه نیروگاهی خبر داد و گفت: این امکان بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان فراهم شده است.