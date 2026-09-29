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معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری گفت: از ۲۲۶ طرح بار اول، ۲۹ طرح مرتبط با توربینها بوده که ارزش آنها به بیش از ۱۳۰ میلیون دلار میرسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تورج امرایی در دومین همایش کاربران توربینهای گازی با تمرکز بر واحدهای گازی و سیکل ترکیبی، با اشاره به رویکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در حمایت از ساخت داخل گفت: تمرکز معاونت فناوری ریاست جمهوری بر بومیسازی، مشروط به برخورداری محصولات از کیفیت و رقابتپذیری است.
وی افزود: تاکنون ۲۲۶ طرح بار اول داشتهایم که ۲۹ طرح از این تعداد مرتبط با توربین بوده است.
امرایی ارزش این ۲۹ طرح را بیش از ۱۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۸ طرح مرتبط با وزارت نیرو و ۲۱ طرح مرتبط با وزارت نفت بوده است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری همچنین از آمادگی برای تأمین مالی طرحهای تحقیق و توسعه در حوزه توسعه نیروگاهی خبر داد و گفت: این امکان بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان فراهم شده است.