\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0632\u0645\u06cc\u200c\u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0647\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0641\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0647 \u06af\u0631 \u0648 \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u06cc\u06a9 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u063a\u0631\u0641\u0647\u00a0 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u06cc \u0648\u0627\u0633\u0637\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n\n\n\u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062a\u0627 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0647\u200c\u06af\u0631\u06cc \u0646\u0633\u0644 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\n\n\u00a0