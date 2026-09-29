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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از آغاز عملیات پاکسازی و لایروبی پلها و بناهای فنی در سطح استان با هدف آمادگی برای مواجهه با بارشهای احتمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی اظهار داشت: با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب، جلوگیری از آسیب به بناها و تسهیل عبور آبهای سطحی، برنامههای پیشگیرانه جهت پاکسازی بستر پلها در محورهای مواصلاتی استان با دقت بالا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر ۹ هزار ۲۹۵ دستگاه بنای فنی شامل پلهای بزرگ و کوچک در سطح استان وجود دارد که تمامی آنها تحت نظارت و پایش مستمر قرار دارند.
رستمی گفت: بر اساس بررسیهای فنی انجام شده، هزار و ۱۰۰ دستگاه از پلهای استان نیاز مبرم به لایروبی دارند تا از انسداد دهانهها و تجمع گلولای جلوگیری شود. در همین راستا، ۴۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و تخصصی به کار گرفته شده تا فرآیند پاکسازی با سرعت و کیفیت مطلوب انجام پذیرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان افزود: پاکسازی پلها شامل عملیات تمیز کردن، باز کردن مسیر آب و برداشتن لایههای رسوبی و گلولای از دهانه پلهاست تا ضمن هدایت صحیح آبهای سطحی؛ از خسارتهای احتمالی به زیرساختهای جادهای جلوگیری شود.
رستمی گفت: این اقدامات بخشی از برنامه جامع آمادگی برای فصل بارندگی است که شامل لجنبرداری، اصلاح کانالهای هدایت آب و تنظیم بستر ورودی و خروجی آبروها نیز میشود تا ایمنی تردد در محورهای استان در تمامی شرایط جوی تضمین شود.