

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از اواخر وقت امشب تا ۵ شنبه همزمان با عبور امواج ضعیف با دامنه کوتاه و شکل گیری مرکز کم فشار افزایش سرعت وزش باد را در منطقه خواهیم داشت.

لطفی افزود: برای مناطق مستعدی مثل نوار شرقی خراسان جنوبی گاهی با وزش باد شدید و گرد و خاک همراه است و شاهد افزایش ابر هم در برخی ساعات خواهیم بود.

وی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و افزایش ضخامت جو به تدریج تا فردا روند تغییرات دما افزایشی پیش بینی می‌شود و هوا به صورت نسبی گرم‌تر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: بعلاوه فردا احتمال بارش به صورت پراکنده در نواحی شرقی استان وجود دارد.

صبح امروز سربیشه با ۶ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با ۳۸ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۱۲ و ۲۹ درجه سیلسیوس گزارش شده است.