افزایش سرعت وزش باد پدیده غالب در خراسان جنوبی
افزایش سرعت وزش باد از اواخر وقت امشب (۷ مهر) تا پنج شنبه پدیده غالب در خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از اواخر وقت امشب تا ۵ شنبه همزمان با عبور امواج ضعیف با دامنه کوتاه و شکل گیری مرکز کم فشار افزایش سرعت وزش باد را در منطقه خواهیم داشت.
لطفی افزود: برای مناطق مستعدی مثل نوار شرقی خراسان جنوبی گاهی با وزش باد شدید و گرد و خاک همراه است و شاهد افزایش ابر هم در برخی ساعات خواهیم بود.
وی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و افزایش ضخامت جو به تدریج تا فردا روند تغییرات دما افزایشی پیش بینی میشود و هوا به صورت نسبی گرمتر خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: بعلاوه فردا احتمال بارش به صورت پراکنده در نواحی شرقی استان وجود دارد.
صبح امروز سربیشه با ۶ درجه سیلسیوس خنکترین و دهسلم با ۳۸ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۱۲ و ۲۹ درجه سیلسیوس گزارش شده است.