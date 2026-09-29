به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: در شش ماهه امسال، ۳۷ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادر شده که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این واحد‌ها به ۱۶۶ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال می‌رسد و زمینه اشتغال مستقیم برای سه هزار و ۹۱۴ نفر را فراهم کرده‌اند.

مهدی کرامتی افزود: راه‌اندازی و بهره‌برداری از این واحد‌های صنعتی، زمینه ایجاد ۳ هزار و ۹۱۴ فرصت شغلی را فراهم کرده که نشان‌دهنده نقش مهم بخش صنعت در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیند‌های صدور مجوز و رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی از اولویت‌های این اداره‌کل در مسیر تحقق اهداف اقتصادی استان است.

کرامتی تصریح کرد: خراسان شمالی ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف صنعتی دارد و تلاش می‌کنیم با تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه تکمیل زنجیره‌های تولید، افزایش ظرفیت واحد‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را بیش از پیش فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: استمرار روند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی جدید، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید استان، می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی خراسان شمالی داشته باشد.