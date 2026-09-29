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حزب حاکم کارگر انگلیس در نخستین نشست سالانه خود پس از سکانداری اندی برنهام رهبر این حزب و نخست وزیر انگلیس، از درون و بیرون تحت فشار عدالت طلبان و مخالفان رژیم صهیونیستی قرار گرفته است تا در روابط با این رژیم بازنگری جدی انجام دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ همزمان با برگزاری نشست سالانه حزب حاکم کارگر انگلیس در شهر لیورپول، مخالفان رژیم صهونیستی، عدالت طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان، با شعار آزادی فلسطین، توقف صدور سلاح برای رژیم اسرائیل و بازنگری جدی در روابط با این رژیم را خواستار شدند.
دولت جدید انگلیس که با وعده تغییرِ رویکرد در قبال حقوق فلسطینیان، کار خود را آغاز کرد، اکنون در نخستین نشست سالانه حزب حاکم کارگر انگلیس در معرض آزمون تحقق این وعده قرار گرفت و با دستگیری دهها نفر از حامیان حقوق فلسطین در تظاهرات اطراف محل برگزاری این نشست خشم صلح طلبان را برانگیخت.
یک فعال صلح طلب در انگلیس در این باره میگوید: نسلکشی (اسرائیل) را همگان میبینند. همزمان مردم جهان میبینند که دولت بریتانیا در این نسلکشی دست دارد. آن وقت دولت ما فقط به این فکر است که افرادی را که میخواهند مانع نسل کشی (اسرائیل در فلسطین) شوند، یعنی فعالان گروه «اقدام برای فلسطین» را بازداشت کند که واقعا اقدامی تاسفبار است.
علاوه بر مردم، شماری از نمایندگان مستقل مجلس و سیاستمداران حامی حقوق فلسطین به رویکرد دولت در تداوم سرکوب حامیان فلسطین و صدور جنگ افزار برای رژیم اسرائیل واکنش نشان دادند.
جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس به کنایه خطاب به اد میلی بند وزیر خارجه جدید انگلیس در صفحه شخصیاش در شبکههای اجتماعی نوشت: اد میلیبند درست میگوید که افرادی که در حمایت از فلسطین و در مخالفت با نسلکشی تظاهرات کردهاند، از همان ابتدا حق داشتند. اد، به حرفهایت عمل کن و اکنون «گروه اقدام برای فلسطین» را از فهرست سازمانهای ممنوعه خارج کن.
زارا سلطانا دیگر نماینده مستقل مجلس هم با انتقاد از تداوم فروش جنگ افزارهای انگلیسی به رژیم اسرائیل و خودداری دولت از نسلکشی دانستن آنچه در غزه روی داده است نوشت: دولت تحریمهایی را علیه اسرائیلیها اعلام کرده است که هیچ تغییر معنا داری ایجاد نمیکند و همزمان بازنشستگانی را که در اعتراض به نسلکشی تجمع کردهاند دستگیر میکند، از گمراه کردن مردم دست بردارید.
قشرهای مختلف مردم با تجمع برابر محل برگزاری نشست سالانه حزب حاکم انگلیس برغم دستگیریهای گسترده برعزم خود برای دفاع از حقوق مردم فلسطین پا فشاری میکنند. یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: تنها راه برای توقف نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیان، توقف ارسال جنگ افزارهای بریتانیایی برای اسرائیل است. همچنین تحریم کالاهای اسرائیلی. باید عاملان نسلکشی و سران جنایت کار اسرائیل تحریم شوند. همچنین افراد و رسانههایی را که در ان کشور، بر نسلکشی اسرائیل سرپوش میگذارند پاسخگو باشند. دولتمردان ما اگر برای توقف نسلکشی اسرائیل حاضر نیستند صدور جنگ افزار به آن رژیم را متوقف نکنند، بهنر است ساکت شوند.
تازهترین گزارشهای منتشر شده در انگلیس نشان میدهد تاکنون بیش از سه هزار و پانصد نفر از حامیان حقوق فلسطینیان با برچسب حمایت از تروریسم در انگلیس دستگیر و روانه دادگاهها و زندانها شدهاند.
حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان رژیم صهیونیستی در انگلیس بارها تاکید کردند، ادامه سرکوبها نخواهد توانست حرکت آنان را در مسیر درست دفاع از حقوق مردم فلسطین متوقف کند.