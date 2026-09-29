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شبکه رادیویی صبا همزمان با هفته دفاع مقدس، با دو برنامه «نشان افتخار» و «به قلم بانو»، به واکاوی زندگی شهید سید موسی نامجو و مرور خاطرات همسر شهید علی چیتسازیان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» روز سهشنبه هفتم مهرماه ساعت ۱۱:۳۰، با تمرکز بر زندگی و خدمات شهید سید موسی نامجو ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سالهای ابتدایی انقلاب، به بررسی نقش این فرمانده ارشد در سازماندهی دفاع مقدس و شهادت وی در سانحه هوایی مهرماه سال ۱۳۶۰ میپردازد.
در ادامه این برنامهها، «به قلم بانو» نیز در ساعت ۱۹:۳۰، کتاب «گلستان یازدهم» نوشته بهناز ضرابیزاده را معرفی و تحلیل میکند.
این اثر روایتی مستند و عاطفی از خاطرات زهرا پناهیروا، همسر شهید علی چیتسازیان است که فراز و نشیبهای زندگی مشترک و دوران انتظار همسران شهدا را در فضای جنگ به تصویر میکشد.