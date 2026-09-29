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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق از آمادهسازی و توزیع ۹۰ بسته لوازمالتحریر، کیف و ملزومات آموزشی میان دانشآموزان کمبرخوردار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ تشکری با اشاره به توزیع ۹۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار بافق، گفت: این بستهها با همکاری گروههای جهادی بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج بافق و بنیاد برکت آماده شده است.وی افزود: بستههای تهیهشده با توجه به شناسایی دانشآموزان نیازمند از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و گروههای جهادی، در میان دانشآموزان کمبرخوردار شهرستان توزیع خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق بیان کرد: هر بسته شامل لوازمالتحریر، کیف و دیگر ملزومات مورد نیاز دانشآموزان است و ارزش هر بسته بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان برآورد میشود.
سرهنگ تشکری هدف از اجرای این طرح را حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی آنان عنوان کرد.