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افزون بر سه میلیون و ۲۰۰ هزار جوجهریزی، سالانه در مرغداریهای تایباد انجام میشود و بخش زیادی از انرژی گاز تایباد در این حوزه به مصرف میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطبهای پرورش مرغ گوشتی در خراسان رضوی است گفت: هم اینک ۲۵ واحد پرورش مرغ در این شهرستان فعال است که متاسفانه مالکان آنها تاکنون در راستای تامین سوخت دوم هیچ گونه اقدامی نکردهاند.
حسین جمشیدی افزود: فراهم شدن زیرساختهای لازم و تاسیسات مورد نیاز در مرغداریهای این شهرستان به منظور تامین سوخت دوم و صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی ضرورت دارد.
وی ادامه داد: هم اینک ۷۵ درصد نانواییهای این شهرستان نیز به سوخت دوم مجهز شدهاند که از ۱۳۱ نانوایی ۹۷ واحد را در بر میگیرد.
جمشیدی به مطالعات اجرای طرحهای آبخیزداری در محدوده شهری تایباد اشاره کرد و گفت: مطالعات اجرای طرحهای آبخیزداری در سطح ۶۲ هزار هکتار از مناطق مستعد این منطقه در حال انجام است.
وی افزود: سالانه بخش زیادی از روان آبهای ناشی از جریان سیلابهای تایباد از معبر دوغارون به سمت افغانستان خارج میشود.
وی ادامه داد: مطالعه و اجرای اینگونه طرحهای عمرانی با هدف جلوگیری از خروج روانآبها به سمت افغانستان و ذخیره سازی سیلابها در گذرگاه بین المللی دوغارون اولویت دارد.
وی با تاکید بر اینکه احداث دیوار ساحلی در برخی از روستاهای تایباد همکاری دستگاههای متولی کشوری و استانی را میطلبد، بیان کرد: پنج روستای «پشته، خیرآباد، فرمان آباد، دوغارون، اسدآباد دربند» و مجموعه اقتصادی گمرک دوغارون همواره در معرض خطر سیلابهای این شهرستان قرار دارند.
فرماندار تایباد همچنین گفت: ساخت دریاچه مصنوعی با هدف هدایت روان آبهای ناشی از باران و سیلابهای فصلی در پایانه مرزی دوغارون باید در دستور کار نهادهای متولی قرار داشته باشد، چه بسا در سالهای گذشته با کمترین میزان بارندگی تردد ناوگان حمل و نقل در دوغارون با مشکل روبه رو شده است.
شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد با ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.