مدیرعامل خانه بیماران‌ ای بی با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین بیماران‌ ای بی در تهران و سایر شهرستان‌ها وجود ندارد، در خصوص پرونده شکایت از دولت آمریکا و پرداخت غرامت به بیماران پروانه‌ای کشورمان، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روز سه شنبه هفتم مهر ۱۴۰۵، نشست خبری با موضوع پرونده پرداخت غرامت به ۷۷۱ بیمار‌ای بی بزه دیده، در محل خانه‌ای بی برگزار شد.

سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه‌ای بی، در این نشست با عنوان این مطلب که هیچ تفاوتی بین بیماران‌ ای بی در تهران و سایر شهرستان‌ها وجود ندارد، گفت: پانسمان و ۲۱ قلم دارو، واریز وجوه مالی از طریق حساب بانکی و...، از جمله خدماتی است که به بیماران‌ ای بی در سراسر کشور ارائه می‌شود.

وی افزود: البته در بحث خدمات دندانپزشکی هنوز بیماران‌ ای بی به تهران می‌آیند.

هاشمی ادامه داد: درخواست من برای ملاقات با وزیر بهداشت، انعکاس مشکلات بیماران‌ ای بی است که هنوز موفق به این دیدار نشده‌ام.

وی گفت: ما باید خدمات مورد نیاز بیماران‌ ای بی را در سراسر کشور به گونه‌ای فراهم کنیم که نیاز نباشد به تهران یا سایر مراکز استان‌ها بیایند.

هاشمی افزود: متاسفانه دانشکده‌های دندانپزشکی با ما همکاری نمی‌کنند و ناچار شده‌ایم از خدمات دانشگاه بقیه الله برای خدمات دندانپزشکی استفاده کنیم. اما، چرا وزارت بهداشت به ما کمک نمی‌کند.

وی اظهار داشت: متأسفانه تعامل مسئولان با ما خوب نیست و متاسفانه بنیاد بیماری‌های خاص هم به ما پاسخگو نیست. چند انجمن بیماری‌های خاص، بار‌ها به رئیس بنیاد بیماری‌های خاص نامه نوشته‌ایم، اما هنوز نتوانسته‌ایم با آنها صحبت کنیم.

هاشمی گفت: بنیاد بیماری‌های خاص به ما بگوید چه مقدار بودجه برای انجمن‌ها می‌گیرد. متاسفانه بعضی مسئولان با بیماران‌ ای بی بیگانه هستند. چرا وزیر بهداشت، ۷ بار درخواست ملاقات ما را پاسخ نداده است.

وی به پرونده غرامت اشاره کرد و ادامه داد: ما به دلیل تحریم‌ها، ۱۵ بیمار‌ای بی را از دست دادیم، چون نتوانستیم از پانسمان‌هایی که کشور سوئد تولید می‌کند، استفاده کنیم. ما مجبور شدیم برای تهیه پانسمان بیماران‌ ای بی، سراغ کشور‌های دیگر رفتیم و سازمان غذا و دارو در این مسیر، همکاری خوبی دارد. به دنبال تشدید تحریم‌ها، ما از دولت آمریکا شکایت کردیم و در سال ۱۴۰۰، در شعبه ۵۵ حقوقی امور بین‌الملل به پرونده ما رسیدگی شد.

مدیرعامل خانه بیماران‌ ای بی افزود: ۷۷۱ نفر در این پرونده از دولت آمریکا شکایت کردند و خانه‌ای بی نیز پیگیر این پرونده شد. در سال ۱۴۰۲، به دنبال رای قاطع دادگاه اعلام شد و کشتی حامل نفت آمریکا در خلیج فارس، متوقف شد. خانه‌ ای بی برای ۷۷۱ نفر حساب ارزی در بانک ملت افتتاح کرد و پول به آنها پرداخت می‌شود.

وی افزود: حاصل فروش نفت در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت و نهایتا در شهریور ۱۴۰۵، پول نفت به بانک مرکزی داده شد و بانک مرکزی این پول را در اختیار بانک ملت قرار دارد که خانه‌ای بی حساب دارد.

هاشمی ادامه داد:سایر بیماران‌ ای بی که ۳۵۰ نفر هستند، درخواست دریافت این مبلغ را دارند، اما شکایت نکرده‌اند که از این ۳۵۰ نفر، ۱۸۰ نفر بعد از طرح شکایت به دنیا آمده‌اند.

مدیرعامل خانه بیماران‌ ای بی افزود: البته ما پیگیر وضعیت این بیماران از طریق دستگاه قضایی هستیم و پرونده تابع دستور مقام قضایی است و خانه‌ای بی هیچ دخل و تصرفی در این پرونده ندارد.

هاشمی گفت: از پرونده ۷۷۱ نفر، ۹۱ بیمار فوت شده‌اند که پول در حساب خانه‌ ای بی است و دستگاه قضایی در خصوص این پول تصمیم می‌گیرد.