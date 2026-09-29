به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین قلی پور اظهار کرد: با توجه به ساعت کارکرد واحد‌ها و گذر از اوج مصرف در شبکه سراسری برق، به منظور انجام سرویس و نگهداری‌های توصیه شده و با انجام برنامه ریزی‌های لازم، واحد‌های شماره ۵ و ۶ از مدار تولید خارج و فرآیند تعمیرات سالیانه آنها آغاز گردید.

وی افزود: در این عملیات علاوه بر کار‌های روتین سالیانه، طرح هایی از جمله تعویض رابر شیر پروانه‌ای، فیلد بریکر سیستم تحریک، تعمیر قطب‌های ژنراتور و سایر اقداماتمورد نیاز در دستور کار قرار دارد.

قلی پور گفت: فرآیند تعمیرات سالیانه، مشتمل بر ۸ واحد با مجموع ظرفیت ۲۰۰۰مگاوات، از اواخر شهریور آغاز شده و تا پایان اسفندماه سال جاری انجام خواهد داشت.