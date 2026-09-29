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مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از آغاز تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه مسجدسلیمان با اولویت واحدهای شماره ۵ و ۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین قلی پور اظهار کرد: با توجه به ساعت کارکرد واحدها و گذر از اوج مصرف در شبکه سراسری برق، به منظور انجام سرویس و نگهداریهای توصیه شده و با انجام برنامه ریزیهای لازم، واحدهای شماره ۵ و ۶ از مدار تولید خارج و فرآیند تعمیرات سالیانه آنها آغاز گردید.
وی افزود: در این عملیات علاوه بر کارهای روتین سالیانه، طرح هایی از جمله تعویض رابر شیر پروانهای، فیلد بریکر سیستم تحریک، تعمیر قطبهای ژنراتور و سایر اقداماتمورد نیاز در دستور کار قرار دارد.
قلی پور گفت: فرآیند تعمیرات سالیانه، مشتمل بر ۸ واحد با مجموع ظرفیت ۲۰۰۰مگاوات، از اواخر شهریور آغاز شده و تا پایان اسفندماه سال جاری انجام خواهد داشت.