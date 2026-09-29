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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، از پیشبینی تولید حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه با آغاز برداشت از اواسط مهر خبر داد و گفت: خشکسالیهای متوالی، افزایش دما و محدودیت منابع آبی از مهمترین عوامل محدودکننده عملکرد زرشک در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، از خراسان جنوبی به عنوان قطب تولید زرشک کشور نام برد و گفت: حدود ۲۹ هزار و ۳۵۷ هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص دارد.
محسن اسفندیاری افزود: از این میزان، حدود ۲۹ هزار و ۲۷ هکتار باغ آبی و ۳۳۰ هکتار باغ دیم است و حدود ۲۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از باغات آبی در مرحله باردهی قرار دارند.
وی گفت: برداشت زرشک از اواسط مهر آغاز میشود و تا اواسط آبان ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق، بسته به شرایط اقلیمی و زمان رسیدگی محصول، ممکن است برداشت تا اواخر آبان نیز ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: شهرستانهای قائنات، زیرکوه، درمیان، بیرجند و سربیشه بیشترین تولید زرشک استان را دارند و بخش عمده برنامه خرید، فرآوری و بازاررسانی نیز باید بر همین مناطق متمرکز باشد.
اسفندیاری گفت: در سال جاری با ورود حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار هکتار باغ بارور به مرحله برداشت، حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه وارد چرخه تولید و بازار خواهد شد.
وی با اشاره به تأثیر خشکسالیهای متوالی و افزایش دما بر تولید زرشک گفت: خشکسالیهای متوالی، افزایش دما و محدودیت منابع آبی از مهمترین عوامل محدودکننده عملکرد زرشک در استان است.