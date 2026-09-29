سرهنگ روح اله ابطحی فرمانده سپاه مرکز استان گفت :

در راستای دومین کنگره ملی بزرگداشت چهار هزار شهید استان گلستان،آئین متمرکز بهره برداری از چهل واحد مسکونی خانه محرومان با همکاری بسیج سازندگی ،دستگاه های خدمت رسان گروه های جهادی و مردمی برگزار شد.

سرهنگ محمد مهدی عمرانی رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا استان گفت : شش میلیارد تومان اعتبار برای ساخت،مرمت و بازسازی این واحد ها صرف شده است.

